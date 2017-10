Als Kamerlid kan Jeanine Hennis aan haar politieke comeback werken

Vorige maand zei Hennis nog dat ze verwachtte opnieuw minister te worden. Buitenlandse Zaken leek haar een mooie post. Die laatste optie werd door haar aftreden als defensieminister sowieso onwaarschijnlijk. Defensie en Buitenlandse Zaken werken nauw samen bij militaire missies, en Hennis trad juist af vanwege een dodelijk mortierongeval bij de uitzending in Mali. De nieuwe minister van buitenlandse zaken zal aanschuiven bij een nog te houden Kamerdebat over verlenging van de missie tot en met eind 2018.

Hennis zat al in de Kamer van 2010 tot en met 2012. De VVD zag in haar een groot politiek talent. Als Europarlementariër kwam ze in 2010 op plaats vier van de kandidatenlijst. Ze haalde toen direct 38.000 voorkeursstemmen binnen. In de Kamer viel Hennis op met pleidooien voor een meer seculiere overheid. Zo opperde ze de mogelijkheid van een verbod op religieuze symbolen als hoofddoeken, kruizen en keppeltjes voor baliemedewerkers van gemeentes. “De kerk is behoorlijk in de staat getreden. Kijk naar confessionele scholen en de organisatie van de publieke omroep.”

Hennis was ook een uitgesproken tegenstander van ‘weigerambtenaren’ die op religieuze gronden weigeren mensen van hetzelfde geslacht te trouwen. De coalitie van VVD en CDA trad hier destijds niet tegen op. Volgens Hennis dreigde dit een symbool te worden van wat de liberalen moesten opgeven om met de christendemocraten te regeren. Uiteindelijk maakte een initiatiefwet van D66 in 2014 een einde aan het gedogen van weigerambtenaren.

De politieke status van Hennis bleef groeien. In 2012 haalde ze als nummer zes op de kandidatenlijst 39.000 voorkeursstemmen, en dit jaar als nummer twee 148.000 voorkeursstemmen. Na een stroeve start leek ook het ministerschap haar goed af te gaan, maar op het einde moest ze aftreden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid trok harde conclusies over gebrekkig veiligheidsbewustzijn op haar ministerie.

Voor ze haar functie neerlegde ging Hennis wel het debat met de Kamer aan. Ze gaf uitleg over de foutieve opslag van mortiergranaten, en verdedigde haar ministerie tegen kritiek op de medische zorg bij de missie in Mali. Door tekst en uitleg te geven was het voor Hennis ook beter mogelijk weer door te gaan in Den Haag. Maar voor een nieuw ministerschap blijkt het nog te vroeg.

