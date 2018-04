Als je in handen van de Turkse politie valt

Voor de zevende maal op rij verlengde het Turkse parlement woensdag de noodtoestand. Dat betekent dat president Erdogan nog altijd nooddecreten kan doorvoeren die als wet gelden. Die afbreuk van de rechtsorde sijpelt van de Turkse staat door naar de Turkse straat.

Daar bepaalt de politie steeds vaker wat wel en niet mag. Wie protesteert, kan rekenen op grote problemen. Dat is de context waarin Turkije op 24 juni naar de stembus gaat: kort voor de verlenging van de noodtoestand op woensdag maakte president Erdogan bekend dat er vervroegde verkiezingen komen.

Hoe ziet een aanvaring met de Turkse politie eruit? Deze krant traceerde burgers die in het afgelopen jaar in aanraking kwamen met de politie. Sommigen demonstreerden tegen de regering. Anderen waren op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Allemaal kregen ze te maken met grof geweld.

Volgens hoogleraar Ümit Bicer is dat een direct gevolg van de noodtoestand. De forensisch arts is bestuurslid van de Organisatie voor Mensenrechten (IHV) in Istanbul en stelt al jaren medische rapporten samen over slachtoffers van marteling en mishandeling in Turkije.

Maar wat als de politie over de schreef gaat? "Politiegeweld wordt vrijwel nooit bestraft in de rechtbank", zucht professor Bicer. "Dat is eigenlijk nog erger dan het geweld zelf. Zo creëer je een mentaliteit van straffeloosheid. Dat sijpelt door naar alle takken van de samenleving. Daardoor leven we steeds meer in een geweldscultuur."

De huidige noodtoestand is volgens de AKP een tijdelijk antwoord op een ongekende situatie. In juli 2016 doorstond Turkije een couppoging waarbij 248 Turken om het leven kwamen. Bovendien vielen bij terreuraanslagen door Islamitische Staat en de Koerdische militanten van de PKK in de afgelopen jaren honderden slachtoffers. Iedere staat heeft het recht zich daartegen te beschermen. Dat is de taak van de politie.

De tragiek is dat uitgerekend de AKP-regering van president Erdogan jarenlang talloze wetten doorvoerde om dit soort misstanden tegen te gaan. Toen Erdogan in 2002 aan de macht kwam beloofde hij een einde te maken aan Turkije's duistere verleden van staatsgrepen, geweld en straffeloosheid.

De noodtoestand ondermijnt wetgeving die burgers moet beschermen tegen politiegeweld, stelt Bicer. Hij wijst op een nooddecreet waarmee gedetineerden dertig dagen kunnen worden vastgehouden zonder aanklacht. Bestaande wetten worden slecht nageleefd. "Neem de verplichte dokterscontrole tijdens politiedetentie. In de wet bestaan daar hele precieze regels voor. Maar onder de noodtoestand worden de controles vaak uitgevoerd in het bijzijn van de politie. Daardoor durven artsen hun werk niet te doen."

In het busje gingen ze door met trappen

Dogan Özkan, geschopt en bedreigd

Dogan Özkan © Melvyn Ingleby

Dogan Özkan (40) is bestuurslid van Insan Haklari Dernegi (IHD), één van de oudste mensenrechtenverenigingen van Turkije. Hij voert al jaren campagne tegen politiegeweld. Afgelopen zomer was hij zelf aan de beurt.

Op 5 augustus 2017 gaven demonstranten in de Istanbulse wijk Besiktas een persverklaring af tegen de opsluiting van twee Turkse hongerstakers. Toen Özkan hoorde dat de politie tot arrestaties overging, besloot hij om namens IHD naar Besiktas te gaan om daar bezwaar tegen te maken. Vrijwel onmiddellijk werd hijzelf ook opgepakt.

"De agenten trokken mijn armen achter mijn rug en schopten tegen mijn benen zodat ik op de grond viel", vertelt Özkan droogjes. "Vervolgens gooiden ze me het politiebusje in en gingen door met trappen. Ze begonnen me overal aan te raken, ook in mijn schaamstreek. Ze dreigden me te verkrachten zonder dat iemand het zou zien."

Buiten het politiebusje klonken de slogans van andere demonstranten. "Ik begon met ze mee te roepen", grijnst Özkan. "Dat maakte de agenten nog agressiever. Ze zeiden dat ik beter mijn bek kon houden en dat niemand me kon horen. Ik antwoordde dat Allah alles ziet en hoort. Daarop verliet één van hen geschrokken het busje."

Het echte geweld vindt plaats wanneer niemand kijkt Dogan Özkan

In totaal werden 41 mensen opgepakt. Zij werden later die avond naar het ziekenhuis gebracht voor de verplichte dokterscontrole. "Dat duurde zo'n vijf minuten", aldus Özkan. "De politie stond dreigend mee te kijken in de deuropening. De dokter stelde een paar vluchtige vragen, maar heeft me niet eens onderzocht."

Özkan bracht drie nachten door in een cel in de kelder van het hoofdkantoor van de politie in de wijk Fatih. "Dat viel best mee", vertelt hij. "Natuurlijk schold de politie ons uit voor landverraders, maar we kregen wel gewoon te eten en er lag een matras op de grond. Ik ben eerder in 2000 gearresteerd. Toen was de situatie veel slechter."

Volgens Özkan gaan de agenten rondom het politiekantoor voorzichtiger te werk. "Het echte geweld vindt plaats wanneer niemand kijkt", verklaart hij. "In de politiebus probeerde een politievrouw een vriendin van mij in haar gezicht te trappen. Op de achtergrond speelden ze keiharde nationalistische muziek, zoals "Ik sterf voor Turkije!" of "Daar komt de speciale eenheid aan!"

Özkan kreeg pas na twee dagen toegang tot een advocaat. Volgens normale wetgeving mag die periode maximaal 24 uur duren, aldus Özkan. "Maar wat maakt de wet uit? In veel gevallen duurt het nog veel langer voordat mensen hun advocaat zien. Dit is de noodtoestand."

Op 8 augustus werd Özkan voorwaardelijk vrijgelaten. Zijn paspoort is afgenomen en hij moet zich iedere week melden bij de politie. Hij kan Turkije niet meer uit.