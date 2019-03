Als het er op aankomt, weten de ‘kibbelende’ coalitiepartijen elkaar te vinden

Half februari zitten de fractievoorzitters van de vier coalitiefracties op de kamer van Klaas Dijkhoff. Zoals elke week nemen Dijkhoff (VVD), Sybrand Buma (CDA), Rob Jetten (D66) en Gert Jan Segers (ChristenUnie) de actualiteit door. Enigszins onverwacht, vooral omdat het van hem komt, gooit Dijkhoff het in de groep: moeten we het niet eens hebben over het Klimaatakkoord?

De coalitie heeft op dat moment dankzij Dijkhoff een paar roerige weken achter de rug. In een interview in de Telegraaf noemt hij het Klimaatakkoord ‘niet mijn’ akkoord. Terloops noemt hij Jetten een ‘drammer’ en suggereert hij het kabinet te laten vallen als de klimaatkosten voor de burger te hoog zouden worden.

Na dat interview volgt de eerste echte ruzie in de coalitie. Vanwege de harde toon en de dreiging met een kabinetscrisis. Bovendien verwijten de andere drie fractievoorzitters Dijkhoff dat hij doet alsof hij zich als enige zorgen maakt over de betaalbaarheid van het Klimaatakkoord. Hij heeft nota bene zelf wekenlang mee-onderhandeld over de klimaatmaatregelen. De maandag na het interview volgt een lang, soms pittig overleg tussen de fractievoorzitters, premier Rutte en de vicepremiers. Zand erover, wordt afgesproken. Zoals Segers zegt: “Vergeven, maar niet vergeten.”

De oppositie kijkt handenwrijvend toe bij deze onenigheid, een paar maanden voor de Provinciale Statenverkiezingen. PvdA-leider Lodewijk Asscher spreekt smalend van de ‘kibbelcoalitie’. De doorrekeningen van het klimaatakkoord door het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau komen op 13 maart, midden in de campagne. Dan worden ongetwijfeld opnieuw de verschillen tussen VVD en CDA en aan de andere kant D66 en ChristenUnie zichtbaar.

Het geruzie past bovendien in het heersende beeld van Rutte III. Dat kan tot op dat moment nog niet veel successen overleggen. Het pensioenoverleg is geklapt, de hervorming van de rechtsbijstand verloopt zeer moeizaam, de ­afschaffing van de dividendbelasting is niet doorgegaan. Niets wijst erop dat het zelfbenoemde ‘groenste kabinet ­aller tijden’ wel een succes kan maken van ‘de grootste verbouwing van Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog’.

Die drie zijn er inmiddels van verzekerd dat Dijkhoff zich committeert aan de in het regeerakkoord afgesproken 49 procent CO2-reductie. Al vrij snel na de eerste woede hebben ze zijn interview – in Haags jargon – nog eens ‘afgepeld’. En zien ze de raakvlakken. Geen enkele partij wil immers dat de burger opdraait voor het Klimaatakkoord.

Dijkhoff vertelt tijdens het coalitieoverleg dat hij de hoge subsidies voor dure elektrische auto’s in het concept-klimaatakkoord maar niets vindt. Die gaan enkel naar de Tesla-rijder, die de steun helemaal niet nodig heeft. De VVD’er wil juist ruimere subsidies voor goedkope stekkerauto’s. Bovendien voorspelt hij ‘chaos’ als de doorrekeningen straks komen: mogelijk tegenvallende cijfers midden in de campagnetijd en een oppositie die bloed ruikt. Hij hoeft geen moeite te doen de andere drie te overtuigen.

Kinderpardon

Er is nóg een reden dat de stemming tussen de vier half februari is opgeklaard. Ze hebben kort daarvoor overeenstemming bereikt over een ander zeer gevoelig dossier: het kinderpardon.

Op 19 januari voegt Sybrand Buma zich onverwacht bij D66 en ChristenUnie en ontstaat er een Kamermeerderheid voor een ruimer pardon voor asielkinderen. Dat gaat regelrecht in tegen het regeerakkoord.

De pers maakt snel de optelsom. Eerst de ophef over Dijkhoffs interview, nu onrust over het kinderpardon: het kabinet wankelt. Binnen de coalitie is de sfeer heel anders, ze willen zaken doen: het regeerakkoord openbreken en opnieuw onderhandelen over asiel. Het scheelt dat vrijwel alle betrokkenen het vluchtelingendossier goed kennen. Dijkhoff is oud-staatssecretaris, Buma voerde vaak het woord over asielzaken in de Kamer, de partner van Jetten werkt bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Al snel ligt er een deal: er komt nog één pardon voor zo’n zevenhonderd kinderen, daarna wordt de ­regeling afgeschaft.

De blunder van het kabinet met de hoger uitgevallen ener­gie­re­ke­ning brengt het overleg in een stroom­ver­snel­ling

Het akkoord over het pardon brengt bij de coalitiepartners het gevoel uit het begin van de kabinetsperiode terug. Na een recordlange kabinetsformatie bleken VVD, CDA, D66 en ChristenUnie als enigen bereid samen te werken. De vier weten nu weer waarom ze op ­elkaar aangewezen zijn. Niet uit blinde liefde, wel vanwege gedeeld verantwoordelijkheidsbesef. Dat komt nu van pas. “Er was het gevoel: als we het kinderpardon kunnen fiksen, kunnen we dit ook fiksen”, zegt een coalitiebron.