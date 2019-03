Als het aan Trump ligt, krijgen India en Turkije geen handelsvoordelen meer

India verdient die voordelen in Trumps ogen niet meer, omdat dat land importheffingen heeft ingevoerd of verhoogd, waardoor Amerikaanse bedrijven worden benadeeld.

Trump liet in een brief aan het Congres weten dat India en Turkije wat hem betreft geen deel meer mogen uitmaken van het Generalized System of Preferences, een ‘systeem’ waarbij rijke landen geen importtarieven heffen op sommige producten uit arme landen. Het Generalized System of Preferences bestaat sinds het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw en is bedoeld om de export van arme landen te stimuleren. India en Turkije maken er al meer dan veertig jaar gebruik van. Trump neemt over twee maanden een besluit over de kwestie.

India maakt het meest gebruik van de bijzondere handels­regels. India exporteerde, volgens zijn minister van handel Anup Wadhawan, vorig jaar 1784 verschillende producten vrij van heffingen naar de VS. Het ging onder meer om onderdelen voor motorfietsen, metaallegeringen, juwelen, kabels en grondstoffen voor medicijnen. De totale waarde bedroeg 5,6 miljard dollar. Dat is circa 12 procent van de totale waarde van de Indiase export naar de VS. Turkije kon vorig jaar voor 1,7 miljard dollar tariefloos naar de VS uitvoeren.

Ruzie Trumps voornemen om India zijn han­dels­voor­de­len te ontnemen, lijkt vooral bedoeld om het land tot concessies te dwingen India en de Verenigde Staten ruziën al een tijd over handelskwesties. De VS voerden vorig jaar heffingen in op buitenlands staal en aluminium – ook uit India. India voerde, tot leedwezen van de VS, een maximumprijs in op sommige medische apparaten. Ook verhoogde het importheffingen op elektronica, smartphones en ICT-producten, en nam het maatregelen om de handel via internet te reguleren. Daar heeft onder meer het internetwarenhuis Amazon last van. Trumps voornemen om India zijn handelsvoordelen te ontnemen, lijkt vooral bedoeld om het land tot concessies te dwingen. Mogelijk speelt mee dat India veel meer naar de VS exporteert (waarde: 48 miljard dollar in 2017) dan de VS naar India uitvoert (21 miljard). Overigens heeft India de afgelopen twintig jaar drastisch in zijn importheffingen gesneden. Rond 1990 waren tarieven van 150 procent geen uitzondering. Minister Wadhawan leek niet onder de indruk van Trumps voornemen. Volgens hem zijn de baten van de handelsvoordelen voor India niet groot: hij becijferde ze op 190 miljoen dollar. Of de stap tegen Turkije te maken heeft met eerdere spanningen tussen beide landen is niet zeker. Volgens Trump zijn handelsvoordelen overbodig geworden omdat Turkije tot de rijkere landen in de wereld behoort.

