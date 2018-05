Als het aan de EU ligt, gaat Nederland vanaf 2020 fors meer bijdragen, kritiek vanuit Den Haag

Het zal nog wel even duren voordat knappe koppen wijs zijn geworden uit de brij voorstellen die de Europese Commissie vandaag heeft gedaan over de begrotingsperiode 2021-2027. Wat de gevolgen per land precies zijn, is nog onmogelijk te zeggen. Toch had iedereen al snel iets te klagen: in de meeste gevallen omdat Brussel (weer) te veel met geld zou smijten, terwijl anderen juist vinden dat de commissie te rigoureus bezuinigt op bepaalde posten, zoals landbouw.

De meeste opwinding ontstaat door de vaststelling dat de EU-begroting ondanks het vertrek van het Verenigd Koninkrijk niet kleiner maar juist groter wordt: 1279,4 miljard euro in zeven jaar, vergeleken met 1087,1 miljard in 2014-2020. Vergeleken met de totale omvang van de EU-economie blijven dit soort bedragen echter marginaal: we hebben het over een stijging van 1,0 naar 1,1 procent van de gezamenlijke nationale inkomens. En die stijgen nu eenmaal, vooral in deze periode van economische rugwind.

Bezuinigd wordt onder meer op de traditionele subsidies voor armere regio’s en de land­bouw­be­gro­ting

Bezuinigd wordt onder meer op de traditionele subsidies voor armere regio’s en de landbouwbegroting . De directe inkomenssteun aan agrariërs gaat met 3,9 procent omlaag, al is daarover zeker door de Fransen het laatste woord nog niet gezegd. Fors omhoog gaan de uitgaven aan innovatie en aan het studieuitwisselingsprogramma Erasmus+. Ook wordt nieuw geld vrijgemaakt voor onder meer migratie- en veiligheidsbeleid.

Het gevecht over de begroting kan beginnen.

Nederland wil niet meer betalen aan Europese kas Het begrotingsvoorstel van de Europese Commissie kan in politiek Den Haag op weinig enthousiasme rekenen. Premier Mark Rutte spreekt van een ‘onacceptabele uitkomst’ omdat er na het vertrek van Groot-Brittannië niet bezuinigd wordt. Dan zou de Nederlandse bijdrage hoogstwaarschijnlijk omhooggaan. “Nederland wordt economisch al hard geraakt door de Brexit, daar legt dit voorstel nu een onevenredig hoge rekening bovenop.” Tegelijkertijd heeft Rutte te maken met een verdeelde coalitie. CDA, VVD en ChristenUnie pleiten voor een lijn die zo mogelijk nog harder is dan de premier. Pieter Omtzigt (CDA) spreekt van een ‘onevenwichtig en daarom onacceptabel’ voorstel dat de rekening van de Brexit neerlegt bij ‘belastingsbetalers en bedrijven in een zeer beperkt aantal lidstaten’. Kamerlid Anne-Mulder (VVD) vindt de plannen ‘teleurstellend’ en hoopt op ‘taaie onderhandelingen’. Aan de andere kant staat coalitiepartner D66. Kamerlid Kees Verhoeven probeert de geesten vast rijp te maken voor een hogere Nederlandse afdracht. “We woonden jarenlang met 28 mensen in één huis. Met het vertrek van de Britten worden dat er ineens 27, maar dat betekent niet automatisch dat het huis ook ineens goedkoper wordt.” Verhoeven pleit voor realiteitszin bij Rutte, omdat Nederland tegelijkertijd toejuicht dat de EU meer wil doen aan bijvoorbeeld grensbewaking. Als we het erover eens zijn dat bijvoorbeeld migratiebeleid beter Europees geregeld kan worden, moeten we ook bereid zijn belastinggeld via de EU in plaats van via Den Haag uit te geven Bram van Oijk, Tweede Kamerlid GroenLinks GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik is daarom juist positief over de Europese plannen. “We moeten niet te eenzijdig naar de kosten kijken. Als we het erover eens zijn dat bijvoorbeeld migratiebeleid beter Europees geregeld kan worden, moeten we ook bereid zijn belastinggeld via de EU in plaats van via Den Haag uit te geven.” Anne Mulder vindt meer aandacht voor grensbewaking en klimaatbeleid goed, maar wil dit geheel bekostigen via een bezuiniging op de fondsen voor landbouw en arme regio’s. De wens om hier nog verder het mes in te zetten is breed gedeeld. CDA en ChristenUnie, die van oudsher voor boeren opkomen, willen vooral dat de totale Nederlandse EU-uitgaven niet omhooggaan. Veel partijen struikelen ook over het Commissieplan om via heffingen op bijvoorbeeld plastic eigen inkomsten te creëren. Mulder en Leijten (SP) vrezen dat de Commissie dan meer geneigd is zelf politiek gevoelig beleid te maken.

Landbouw minder ingrijpende verlaging dan gedacht Een ‘bescheiden reductie’ noemt de Europese Commissie de verlaging van ongeveer 5 procent van de traditioneel reusachtige EU-landbouwbegroting. Die zat er al maandenlang aan te komen, maar de omvang ervan lijkt minder ingrijpend dan verwacht. Hoewel de naar eigen zeggen hervormingsgezinde Franse president Macron eerder liet doorschemeren dat hij zich niet fanatiek zal verzetten tegen bezuinigingen op landbouw, paste de reactie van zijn minister van landbouw weer in het oude Parijse stramien: ‘simpelweg ondenkbaar’ noemde hij het voorstel. Ook in een andere grote uitgavenpost, de cohesiefondsen voor de armere regio’s, gaat het mes: min 7 procent. Bij zowel landbouw als cohesie spreekt de commissie liever van een ‘modernisering’. “Er zal heus geen slachting plaatsvinden”, zei commissievoorzitter Juncker over de ­cohesiefondsbezuiniging. De regering van Polen, de grootste netto-ontvanger van deze subsidies, reageerde inderdaad met enige opluchting dat het allemaal wel meeviel.

Rechtsstaat Wie principes niet eert, voelt dat in de beurs Over een ander voorstel is Warschau minder te spreken: de koppeling die de Europese Commissie aanbrengt tussen EU-fondsen en de rechtsstaat in het ontvangende land. Brussel is al enige tijd verwikkeld in een conflict met de Poolse regering over maatregelen die de onafhankelijkheid van de rechtspraak in gevaar zouden brengen. Dreigende woorden van sommige lidstaten dat dan de geldkraan naar Warschau maar dicht moest, bleken juridisch niet in daden om te zetten. Dat gaat straks veranderen, wat Brussel betreft. “Respect voor de rechtsstaat is een essentiële voorwaarde voor een deugdelijk financieel toezicht en effectieve EU-financiering”, aldus de commissie. Voortaan kan de EU besluiten om een land dat de rechtsstaat-principes met voeten treedt direct in de portemonnee te treffen. Blokkades hiertegen door een veto van één bevriend land zijn niet meer mogelijk. Alleen als een gekwalificeerde meerderheid van landen tégen de voorgestelde maatregel is, gaat die niet door.

Eigen middelen deel Emissierechten direct naar begroting Een bekende klacht over de EU-begroting is dat die in feite een rondpompmachine is. Landen maken geld over naar Brussel en krijgen dat vervolgens weer terug, de één meer dan de inleg, de ander minder. Daardoor klinkt steeds weer de roep om de EU meer te laten drijven op ‘eigen middelen’: geld dat de Unie zelf int en uitgeeft, zonder tussenkomst van de lidstaten. In de periode 2021-2027 neemt het aandeel eigen middelen wat de Europese Commissie betreft inderdaad flink toe, met als argument dat nationale begrotingen worden ontlast. Een greep uit de voorstellen: • 20 procent van de opbrengsten van de Europese handel in emissierechten (uitstoot van broeikasgassen) zou voortaan rechtstreeks naar de EU-begroting moeten gaan; • Hetzelfde geldt voor 3 procent van de (reeds lang) beoogde geharmoniseerde vennootschapsbelasting; • Een Europese plastic-taks van 80 cent per kilo plastic afval zou ook tot die eigen middelen kunnen gaan behoren.