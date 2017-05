Als De Telegraaf lawaai maakt

Deze week gaat onder Haagse journalisten het verhaal dat het best nog eens zou kunnen lukken, deze formatie. Eén weet zelfs wanneer het regeerakkoord wordt gepresenteerd.

Wat ervan waar is zal de tijd leren, maar de kern de geruchtenstroom ligt in de berichtgeving van De Telegraaf. "Als De Telegraaf gaat schrijven dat het sneller moet, dan weet je dat het speelkwartier voorbij is", zei Ferry Mingelen afgelopen vrijdag. Die dag had De Telegraaf geschreven dat 'bronnen rond de formatieteams' klagen over de trage voortgang van het formatieproces. "Dan weet je: de onderhandelingen zijn nu in de serieuze fase, want De Telegraaf maakt lawaai", zei Mingelen.

Ferry Mingelen kan het verst gaan in zijn voorspellingen

Mingelen, journalist in ruste, was aan het woord op een bijeenkomst in Amsterdam, de derde in een serie over de formatie. Op een eerdere avond had oud-informateur als Herman Wijffels al eens gesproken, een andere keer André Rouvoet en nu was Mingelen aan de beurt, met oud-PvdA-leider Wouter Bos.

"Ik weet niks", zei Bos over de huidige formatie, maar over De Telegraaf kon hij wel wat zeggen. Juist dit bericht had volgens hem wel wat om het lijf. Er stond weliswaar niet wie de bronnen waren, maar er stond wel waar ze zo ongeveer te vinden waren: 'rond de formatieteams'. Dat was, aldus Bos, véél te specifiek om het zomaar af te doen als propaganda. De mogelijkheid dat VVD en CDA ècht hun geduld aan het verliezen zijn, is, zegt Bos dus, niet te verwaarlozen.

Journalistieke noodgreep Men dient, aldus Bos, zo'n artikel serieuzer te nemen dan bijvoorbeeld een column van Hans Wiegel, oud- VVD-politicus, die in dezelfde Telegraaf de laatste weken ervoor pleit om GroenLinks te vervangen door de PvdA. "Gaat niet gebeuren", zei Bos, toen opeens weer heel zeker van zijn zaak. Wiegel moeten we zien als een journalistieke noodgreep: "In mijn tijd", zei Bos, "als journalisten niemand konden vinden die iets wilde zeggen, belden ze uiteindelijk Bram Peper. Die wil altijd iets zeggen, maar dan zegt het niets." Bos vertelde niet hoe de inbreng van oppositievoerende gemeenteraadsleden precies geïnterpreteerd moet worden, maar de kans is groot dat hij ook die als onbeduidend afdoet. Haagse journalisten hechten er inhoudelijk in ieder geval geen enkel belang aan. Als signaal in De Telegraaf echter, kan het wezenlijk zijn. Afgelopen zaterdag sloegen juist die lokale politici in die krant toe. 'Last van Links', stond op de voorpagina. Het verhaalde hoe rechtse gemeenteraadsleden in plaatsen als Tilburg, Haarlem en Nijmegen zuchten onder de akelige maatregelen van GroenLinks-bestuurders. 'Het zijn in het beste geval ambtenaren die op niets anders uit zijn dan automobilistje pesten'. Kijk, zeiden de Haagse journalisten tegen elkaar: de Telegraaf, alwéér. Als de berichtgeving in dit tempo doorgaat, zou die regering met GroenLinks er best nog wel eens spoedig kunnen komen. Ferry Mingelen is met pensioen. Hij hoeft zich nergens meer te verantwoorden als hij het mis had. Dus kan ook hij het verst gaan in zijn voorspellingen. "Ze komen eruit", zegt Mingelen. "Op 15 juni wordt het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en GroenLinks gepresenteerd." Romana Abels vervangt deze week Lex Oomkes.

