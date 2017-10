Alleen de populistische partijen roepen 'ach en wee' nu het bindend referendum van de baan is

De teleurstelling van Dubbelboer is te begrijpen. Hij was ruim tien jaar terug een van de initiatiefnemers tot invoering van een bindend referendum, dat burgers in principe het laatste woord geeft over wetsvoorstellen. Daarnaast stond de sociaal-democraat met Kamerleden van D66 en GroenLinks aan de basis van het eenmalige raadplegende referendum over de Europese Grondwet in 2005.

Dat initiatief kwam niet voort uit consistente en weloverwogen motieven, maar was veeleer een gelegenheidsmanoeuvre, ingegeven door de onzekerheid die de politiek in haar greep had na de Fortuynrevolte in 2002. De paniek was zozeer leidend dat politici, tot en met de voorzitter van de Tweede Kamer aan toe, bij voorbaat verklaarden zich bij de uitslag neer te leggen.

Dezelfde reactie zagen we bij PvdA en CDA bij het raadgevende Oekraïne-referendum in 2016. Hoewel de Kamer bij die referenda het laatste woord behield, maakten de oude, in kracht afnemende partijen er zonder met de ogen te knipperen een plebisciet van. Vanwege die houding is het welbeschouwd geen verlies dat het bindend referendum er formeel niet komt; informeel is het er al, zelfs zonder omslachtige grondwetswijziging.

Slappe knieën De slappe knieën van leidende politici zijn in deze kwesties veel bepalender geweest dan zorg over gebrek aan directe invloed van het volk. Hoe is het anders te verklaren dat je instemt met een middel dat volledig haaks staat op het stelsel van evenredige representatie? De enige politicus die dit scherp doorzag en consequent handelde was de liberaal Wiegel, die als senator in 1999 met zijn tegenstem de invoering van een anomalie in ons stelsel voorkwam. D66-aanvoerder Hans van Mierlo zag dat aanvankelijk ook. Hij stemde in 1975 als enige van zijn fractie tegen een voorstel van links om een bindend referendum in te voeren. Logisch, want hoe kon je als partij pleiten voor versterking van het mandaat van volksvertegenwoordigers en tegelijkertijd dat mandaat ondermijnen? Later boog Van Mierlo mee met de referendumwens en noemde Wiegel na diens Nacht, die leidde tot een crisis in het tweede paarse kabinet, 'een kind met een geladen pistool'. De overwegingen die de liberaal in de naar hem vernoemde nacht tot zijn tegenstem brachten gingen daardoor helaas wat verloren. De kern daarvan was dat je burgers niet sterker bij de politiek betrekt met referenda. Dat lukt pas als je als politicus aansprekend opereert op grond van je beginselen, overtuigingskracht aan de dag legt en staat voor je zaken. De PvdA van Bos liet in 2005 pardoes Europa zakken, het CDA van Buma deed dat vorig jaar bij het Oekraïne-referendum, zelfs waar dat door de overhaaste inrichting van de wet voor de ja-stemmers het karakter had van een Russische roulette.