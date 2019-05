Alle ministers van de rechts-populistische FPÖ stappen uit de Oostenrijkse regering

Kurz, voorman van de conservatieve ÖVP, maakte zaterdag al bekend dat hij een punt zou zetten achter samenwerking met de FPÖ. Kurz verweet de FPÖ zijn hervormingsplannen te schaden. De druppel was een video uit 2017 waarin de latere vicekanselier Heinz-Christian Strache met een vrouw die Russische investeerder zou zijn, praat over overheidsopdrachten in ruil voor steun bij de verkiezingscampagne. Strache trad zaterdag noodgedwongen af.

Voor Kurz was toen de maat vol. Stracge trad zaterdag noodgedwongen af toen Kurz bondspresident Alexander van der Bellen voorstelde vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Van der Bellen zei zondag dat die stembusgang in september wordt gehouden.

Kurz moet de maanden tot aan de verkiezingen nu met een minderheidskabinet zien te overbruggen. Het kabinet trad in december 2017 aan, met naast Kurz en Strache nog vier andere ministers van de FPÖ.

