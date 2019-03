Algerijnse president Bouteflika zwicht voor protesten en stelt zich niet verkiesbaar

Bijna dagelijks gingen tienduizenden Algerijnen de afgelopen weken de straat op om hun onvrede te uiten over het bewind van de 82-jarige leider, die al twintig jaar aan de macht is.

Lees verder na de advertentie

Onder meer vanwege Bouteflika’s broze gezondheid keerden de demonstranten zich tegen een vijfde regeringstermijn voor de president. Sinds Bouteflika een paar jaar geleden een hartaanval kreeg, zit hij in een rolstoel en kan hij moeilijk praten. Hij verschijnt nog zelden in het openbaar. Het massale protest was ook gericht tegen de wijdverbreide corruptie in het Noord-Afrikaanse land.

Sinds Bouteflika een paar jaar geleden een hartaanval kreeg, zit hij in een rolstoel en kan hij moeilijk praten

Meer dan duizend rechters waarschuwden maandag dat ze geen toezicht zouden kunnen houden op het verloop van de presidentsverkiezingen met Bouteflika als kandidaat. Een groep geestelijken liet bovendien weten geen orders van de regering te zullen accepteren over wat ze moeten prediken.

Daarmee werd de druk op de president, die een dag eerder van een medische behandeling in Zwitserland was teruggekeerd, verder opgevoerd.

De Algerijnse president Bouteflika in Algiers in 2018. © REUTERS

Na een ontmoeting met het hoofd van het leger liet de president weten dat hij vanwege zijn slechte gezondheid en zijn hoge leeftijd afziet van een nieuwe termijn. Hij kondigde aan dat hij zijn regering zo snel mogelijk zal vervangen.

Premier Ahmed Ouyahia wachtte daar niet op en maakte al meteen zijn aftreden bekend. Noureddine Bedoui, die niet tot de vertrouwelingen van de president behoort, zal hem opvolgen. Ramtane Lamamra, een van Bouteflika’s adviseurs, is inmiddels benoemd als vicepremier.

President Bouteflika beloofde verder voor het einde van het jaar een referendum te zullen organiseren over een nieuwe grondwet. In een verklaring stelde hij dat hij het als zijn laatste taak ziet om bij te dragen aan ‘een nieuw systeem dat in handen zal liggen van een nieuwe generatie Algerijnen’. Voormalig kolonisator Frankrijk heeft de laatste ontwikkelingen in Algerije verwelkomd.

Lees ook: