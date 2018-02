Albanië krijgt tik op de neus om Kosovo

Het leek een terloopse opmerking van de Albanese premier Edi Rama. "Waarom niet een gezamenlijke president aanstellen voor Kosovo en Albanië?" Rama deed de suggestie tijdens zijn bezoek aan Kosovo afgelopen weekend. Daar hield hij een speech in het parlement ter gelegenheid van de viering van tien jaar onafhankelijkheid. Rama zei later dat zijn woorden uit hun verband waren gerukt, maar toen was het kwaad al geschied.

De opmerking was de rest van de week voer voor diplomaten en politici. "Het helpt niet echt bij het opbouwen van een goede relatie met de buren", zei een EU-woordvoerder. "Onvoorzichtige taal", twitterde de Amerikaanse ambassade in de Albanese hoofdstad Tirana. De ambassade zei teleurgesteld te zijn over Rama's opmerkingen, die de relatie van Albanië met zijn buurlanden kan schaden.

Belgrado waarschuwde dat als Kosovo en Albanië zich verenigen, een 'groter Albanië' in zicht komt

Ook die buren lieten van zich horen. Servië reageerde furieus. Kosovo bevocht in 1998-1999 zijn onafhankelijkheid op Servië. Belgrado waarschuwde dat als Kosovo en Albanië zich verenigen, een 'groter Albanië' in zicht komt. Niet alleen in Kosovo maar ook in Macedonië, Montenegro en Griekenland wonen etnische Albanezen.

Vorig jaar waarschuwde Servië al voor de Albanese ambities. Toen zei Rama ook al een verbintenis tussen Albanië en Kosovo niet uit te sluiten. De Servische president Aleksandar Vucic merkte toen op dat hij 'aan een vlaggenmast in Brussel zou worden opgehangen' als hij soortgelijke uitspraken zou hebben gedaan.

Anderen wuifden Rama's uitlatingen destijds weg als verkiezingsretoriek. Met een stembusgang voor de deur zou hij vooral nationalistische groepen aan zich hebben willen binden. De Europese Unie deed te weinig om de toetreding van Balkanlanden te bevorderen, zo motiveerde Rama zijn idee toen. Albanië is sinds 2014 kandidaat-lid van de EU. Tegen Politico zei de Albanese premier dat een unie met Kosovo niet per se wenselijk is maar een "mogelijk alternatief voor de dichte deur van de Europese Unie."

Gebieden in Albanië en Kosovo met veel Albanezen. © Trouw