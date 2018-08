Akkoord over begroting: bedrijfsleven betaalt zelf tegenvaller dividendbelasting

Afschaffen van de dividendbelasting zou aanvankelijk 1,4 tot 1,5 miljard euro gaan kosten, maar door de gunstige economische omstandigheden (en dus meer winst en dividend) wordt dat rond twee miljard euro. De resterende bijna 600 miljoen euro vindt het kabinet nu door een aantal belastingen voor het bedrijfsleven te verhogen. De vennootschapsbelasting zou in 2019 verlaagd worden van 25 naar 21 procent. Dat wordt, zo zeggen diverse bronnen rond de coalitie, 22 procent. Maar ook andere maatregelen zijn in beeld, zoals verhoging van de bankenbelasting en de energiebelasting voor grootverbruikers.

Reparatie koopkracht ouderen

Degenen die er op rekenden dat de toenemende maatschappelijke weerstand zou leiden tot een discussie in kabinet en coalitie over de vraag of de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting wel door zou moeten gaan, komen bedrogen uit. Het is een afspraak uit het regeerakkoord en daar wil geen partij aan tornen, zoals voorspeld in een bericht op Facebook dit weekeinde van ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers.

Het kabinet bereikte ook een akkoord over de reparatie van de koopkracht van laagbetaalden en ouderen. Zij profiteerden volgens de laatste berekeningen van het Centraal Planbureau van deze maand het minst van de gunstige economie. De koopkracht van deze groepen vertoonde weliswaar een plus, maar een veel kleinere plus dan andere inkomensgroepen. Dat er iets diende te gebeuren was geen punt van discussie in de coalitie, aldus ingewijden, omdat in het regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet streeft naar een evenwichtige inkomensverdeling. Wat het kabinet precies van plan is en met welk resultaat, viel gisteren niet te achterhalen.