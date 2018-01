AIVD gaf FBI cruciale tips over Russische hackers

Zowel de AIVD als de MIVD zagen hoe een groep Russische hackers binnendrong bij het Witte Huis, het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken en de democratische partij, ontdekten Nieuwsuur en de Volkskrant in een gezamenlijk onderzoek.

De Nederlandse geheime diensten zouden ten minste één en maximaal tweeënhalf jaar toegang hebben gehad tot de Russen, die zich ‘Cozy Bear’ noemden. Volgens westerse inlichtingendiensten zouden ze in opdracht handelden van de Russische staat. De informatie stond aan de basis van het FBI-onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Meekijken

In 2014 ontvingen de diensten aanwijzing dat een groep Russische hackers actief zou zijn vanaf een universiteitscomplex in Moskou. Hackers van de AIVD slaagden er in om het interne Russische netwerk binnen te dringen. Ze keken mee in het computernetwerk en hackten ook een beveiligingscamera op de gang waardoor ze kunnen zien wie de in en uit lopen. De AIVD onderschepte ook een hack waarbij een deel van president Obama’s e-mailverkeer werd afgetapt.

Nieuwsuur en de Volkskrant spraken met bronnen uit diplomatieke kringen en de inlichtingenwereld op voorwaarde van anonimiteit, omdat het gaat om informatie uit de hoogste geheimhoudingscategorie.

Rusland-correspondent Geert Groot Koerkamp beschreef vorig jaar waarom het zo lastig is om te bewijzen dat het daadwerkelijk de Russen zijn die achter de cyberaanvallen op de Verenigde Staten zitten.