Ai, Rutte op gympen, hoe duiden we dat?

Twee dagen op een andere locatie, twee dagen bezinning in eigen kring. Het was een bijzonder weekje in de formatie. Als er geen nieuws te melden valt, wordt alles nieuws en deze week moest de drempel wel erg omlaag. Grote stukken in de kranten over onderhandelaars die in vrijetijdskleding naar het Johan de Witt-huis kwamen om daar verder te praten en deskundigen die mochten uitleggen waarom het zo goed is dat er af en toe van locatie gewisseld wordt. Het gaat nergens over, maar wat moet je dan?

Wie optredens van U2 bekijkt, moet concluderen dat er qua muziekstijl niet veel onderscheid is met seculiere popmuziek, stelt de krant bezorgd vast. "De lezer kan echter gerustgesteld worden. God en Jezus komen geregeld in hun teksten voor. (...) Het is enigszins vergelijkbaar met 'The Passion' van de EO. Naar overwegend seculiere teksten van popmuziek kunnen mensen met een christelijke antenne luisteren en er dan een christelijke inhoud in horen." De krant concludeert: "Segers kan met zo'n christelijke antenne luisteren naar dit lawaai".

Voor het Reformatorisch Dagblad leverden de bezinningsdagen andere problemen op. Bezinning in eigen kring betekende voor de CU-onderhandelaars Gert-Jan Segers en Carola Schouten afreizen naar Berlijn voor een concert van U2. De lezers van de krant uit de behoudend christelijke hoek moest uitgelegd worden waar de Ierse band voor staat en of het verantwoord was dat twee politici uit een partij die zegt de Bijbel als uitgangspunt van het handelen te hanteren, bij dat concert zijn.

Speculaties

Van de onderhandelingstafel vernemen we niets. Politiek Den Haag slaagt er beter en beter in om bij formaties zaken binnenskamers te houden. In de jaren tachtig en negentig kwam het regelmatig voor dat deelakkoorden via lekken geopenbaard werden en in de jaren zeventig kon heel Nederland mee formeren aan het nimmer tot stand gekomen tweede kabinet-Den Uyl.

We zijn nu bij het andere uiterste beland. Het valt nauwelijks nog te controleren of wat nog wel wordt meegedeeld op feiten berust, of ontsproten is aan de fantasie van een partijfunctionaris. Zo kon deze week gehoord worden dat er eind volgende week een financieel kader zou liggen voor een regeerakkoord. Handig, want dan kon het Centraal Planbureau, terwijl de onderhandelaars twee weken op vakantie gaan, aan het rekenen slaan. Bij terugkomst aan de onderhandelingstafel zou er dan een mooi werkstuk liggen en zouden de onderhandelaars weten wat er wel en wat er in financiële zin niet mogelijk zal zijn en aangepast moest worden.

Van de on­der­han­de­lings­ta­fel vernemen we niets. En het weinige dat nog wel naar buiten komt, is niet te controleren.

Zo, er wordt kennelijk haast gemaakt en er is voortgang! Echter, een gang verderop, bij een van de andere onderhandelende partijen, herkent men het meegedeelde absoluut niet en bij de derde partij valt te beluisteren dat men niet akkoord zou gaan met zo'n volgorde in de onderhandelingen.

Waar begint het regelrechte liegen? Er is geen volger van de formatie die de grens op dit moment aan kan geven. Valt de mededeling van Alexander Pechtold deze week, dat er geen meters worden gemaakt in de onderhandelingen maar wel centimeters, serieus te nemen? Of is dit bedoeld voor het deel van zijn achterban dat niet enthousiast is over een mogelijke coalitie met de CU? Het valt allemaal niet tot op de laatste komma te controleren en daarom bestaat het volgen van de formatie momenteel voor een groot deel uit speculeren en stukken schrijven over de gympen van Pechtold en Rutte.