Afsplitsing van gemeenteraadspartijen is geen ramp, zegt raadslid Jeltje van Nieuwenhoven, "maar ideaal is het niet"

Weinig gemeenteraden kennen zo'n versplintering als die van Den Haag. Dat is best lastig, zegt oud-Kamerlid Jeltje van Nieuwenhoven, maar dat dit het functioneren van de democratie in gevaar brengt, vindt zij zwaar overdreven. Het verschijnsel dat raadsleden uit hun fractie stappen en op eigen houtje verder gaan, zou zij niet willen verbieden.

Lees verder na de advertentie

Na acht jaar in de Haagse gemeenteraad zet de prominente PvdA'er er na de raadsverkiezingen op 21 maart een punt achter. Zo komt een eind aan een lange politieke carrière waarin Van Nieuwenhoven (74) onder meer 23 jaar lid was van de Tweede Kamer. Van 1998 tot 2002 was zij daar bovendien voorzitter van.

Als partijen iets niet goed oppakken, beginnen burgers voor zichzelf. Dat maakt besturen lastig

In al die jaren heeft zij het aantal partijen en afsplitsingen langzaam zien toenemen, vooral in de gemeenteraad van Den Haag. Die kent nu dertien partijen plus drie afsplitsingen. "Het vergaderen duurt langer als je met zoveel partijen bent, dat weet ik als oud-Kamervoorzitter maar al te goed. Is dat heel erg? Daar heb ik geen probleem mee."

Van Nieuwenhoven denkt dat het hoort bij deze tijd waarbij bijna alle partijen zich richten op bewoners en buurtinitiatieven. "Partijen willen horen wat mensen bezighoudt. Burgers komen ook beter voor zichzelf op. En als partijen iets niet goed oppakken, beginnen zij voor zichzelf. Maakt dat het besturen van een stad lastig? Dat denk ik zeker, maar daar zou ik nooit een punt van maken."

Lees verder na onderstaande afbeelding.

© Vonq

Zij staat huiverig tegenover plannen om afsplitsingen van raadsleden te voorkomen of te bemoeilijken. "Natuurlijk is het niet in de haak als iemand voor de PVV in de raad komt, later uit de fractie stapt en zich dan min of meer bij de VVD aansluit. Ik betwijfel of dit het vertrouwen in de democratie ondergraaft. Wil je dat voorkomen, dan moet je de gemeentewet veranderen. Maar pas op, dat is heel lastig in wetgeving te vatten."

Bij de komende verkiezingen staan er in Den Haag weer drie nieuwe partijen klaar om zetels te winnen: 50Plus, Nida en Samen 070. De Ouderen Partij trok afgelopen periode samen op met Groep De Mos, maar gaat straks zijn eigen weg onder de vlag van 50Plus. Nida is een lokale partij in Rotterdam met islamitische signatuur die ook in Den Haag succesvol denkt te kunnen zijn. Samen 070 richt zich op Hindoestaanse Hagenaars.

Mijn ervaring is dat hoe minder partijen er zijn, hoe kleiner de onderlinge verschillen Jeltje van Nieuwenhoven, gemeenteraadslid in Den Haag

Van Nieuwenhoven: "Ook dat hoort bij de democratie. Het is altijd aan de kiezer, maar ideaal is het niet. Mijn ervaring is dat hoe minder partijen er zijn, hoe kleiner de onderlinge verschillen. Dan komen we weer bij de bestuurbaarheid: het wordt lastiger. Maar schadelijk kan ik het als democraat nooit vinden."

Het college van Burgemeester en Wethouders in Den Haag bestond de afgelopen vier jaar uit vijf partijen. "Dat was soms moeizaam", erkent Van Nieuwenhoven. "Toch heeft het gewerkt. In 2014 waren bij de start van het college de gevolgen van de crisis overal merkbaar, maar de stad is er wel op vooruit gegaan. Er zijn 10.000 banen bij gekomen, er zijn meer woningen gebouwd dan verwacht en er zijn goede plannen gemaakt. Of dat met zes partijen ook nog zo werkt? Laten we dat afwachten."