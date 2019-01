Afrikaanse Unie vraagt om Congo om nog even geen verkiezingswinnaar uit te roepen

De Afrikaanse Unie (AU) heeft grote twijfels over de voorlopige uitslag van de presidentsverkiezingen in de Democratische Republiek Congo. De organisatie vroeg het land vrijdag om de bekendmaking van de definitieve winnaar uit te stellen.

Volgens de voorlopige resultaten van de nationale kiescommissie heeft Félix Tshisekedi met ruim 38 procent van de stemmen gewonnen. Hij zou daarmee langregeerder Joseph Kabila opvolgen. Rivaliserend oppositiekandidaat Martin Fayulu claimt echter dat er sprake is van fraude en beweert dat hij met ruim 60 procent van de stemmen de echte winnaar is van de verkiezingen. Hij zegt dat Kabila en Tshisekedi het op een akkoordje hebben gegooid toen bleek dat de kandidaat van de regerende partij, Emmanuel Shadary, niet zou winnen. Fayulu eist daarom een hertelling. De kampen van Kabila en Tshisekedi ontkennen dit complot stellig.

De katholieke kerk, die van oudsher erg machtig is in het land, en de Belgische en Franse regering zetten ook vraagtekens bij de voorlopige uitslag.

Aangevochten

Het Congolese Constitutionele Hof zal naar verwachting de komende dagen de officiële uitslag bekendmaken. Onder andere oppositiekandidaat Fayulu had de resultaten daar aangevochten. Er zijn drie mogelijke uitkomsten: het hof bevestigt de overwinning van Tshisekedi, eist een hertelling of roept compleet nieuwe verkiezingen uit. Als de instantie de uitslag bevestigt, betekent dat de eerste democratische machtswisseling tussen een zittende en een gekozen president in het centraal-Afrikaanse land.

Het verzoek van de Afrikaanse Unie om dit besluit uit te stellen is uniek. Nooit eerder bemoeide de organisatie van Afrikaanse landen zich met nationale aangelegenheden als de uitslag van verkiezingen. Het is echter de vraag of de Unie voldoende in de melk te brokkelen heeft. De Congolese regering heeft al gezegd dat ze niet ingaat op het verzoek van de AU. “Ik denk niet dat iemand het recht heeft om de rechtbank te vertellen wat te doen. Ik heb niet de indruk dat de AU het juridische proces in Congo volledig begrijpt”, aldus woordvoerder van de regering, Lambert Mende.

Er is grote bezorgdheid dat het verkiezingsgeschil een voedingsbodem is voor nieuwe protesten in het land. Nadat de uitslag vorige week bekend werd gemaakt, gingen mensen uit onvrede de straat op. In negen dagen tijd zijn zeker 34 doden gevallen, aldus de Verenigde Naties.