Afgeven op getuige viel Republikeinen gemakkelijker dan prijzen Trump

Toen Democraat Elijah Cummings eenmaal de zitting had geopend waarop Cohen zijn verhaal zou doen, volgden natuurlijk alle zenders, van links tot rechts, gebiologeerd het politieke theater. Waarin de Democraten Cohen uitnodigden om nog wat verder uit te wijden over de karakterfouten en mogelijke misdaden van Trump. En de Republikeinen met elkaar wedijverden in het sneren over het karakter van de getuige, een veroordeelde leugenaar-onder-ede immers tegen het Congres.

Maar zoals de Democraten opmerkten: er is nog nooit een succesvol proces geweest tegen gangsters zonder dat er gangsters in de getuigenbank zaten. Iemand die is veroordeeld voor liegen, hoeft daarmee nog niet over alles onwaarheid te spreken.

En Cohens stelling dat hij de geheimen van zijn vroegere baas op tafel legt om iets goed te maken, niet om strafvermindering te krijgen, snijdt hout. Die gratie wordt een misdadiger geschonken wanneer hij justitie helpt bij het vervolgen van een andere misdadiger. Daarvoor heeft justitie geen openbaar verhoor in het Congres nodig.

Die leugen had Cohen op aandringen van Trump uitgesproken – niet expliciet want ‘zo werkt hij niet’. Maar het was hem duidelijk geweest wat de bedoeling was.

Aan de orde kwam het wel, omdat Cohen het moeilijk kon vermijden. Zijn eerdere, bestrafte leugen tegen het Congres ging immers over Trumps plannen een Trump Tower in Moskou te laten bouwen. Pogingen om dat voor elkaar te krijgen, duurden tot vlak voor de verkiezingen. Cohen had het einde ervan in zijn eerdere verhoor een stuk vroeger laten plaatsvinden. Daardoor leek het minder een motief voor Trump om Russische avances naar zijn campagne te tolereren.

Integendeel, het gevaar bestond dat het getuigenverhoor het werk van speciaal aanklager Robert Mueller of onderzoeken van federale aanklagers in Manhattan in de wielen zou rijden. Cummings sprak dan ook met die functionarissen af dat de vraag of Trump had samengespannen met de Russen geen centraal thema van de dag zou worden.

Liegen over vermogen

Buiten de mogelijkheid van landverraad destijds door de aspirant-president was er nog genoeg te bespreken. Cohen schilderde hem af als iemand met een diepe minachting voor Afro-Amerikanen. Trump liet hem als jurist van de Trump Organization leveranciers en aannemers afschepen, in plaats van ze te betalen. Hij liet Cohen liegen over zijn vermogen – laag voor de belastingdienst, hoog voor de Deutsche Bank, frauduleus in beide gevallen. Hij schond campagnewetten door het betalen van zwijggeld aan vrouwen waarmee hij affaires had gehad. En hij deed dat willens en wetens – belangrijk voor de strafbaarheid. Dat blijkt uit het feit dat hij Cohen in termijnen terugbetaalde, zodat er geen verband met de afkoopsommen zou lijken te zijn.

Trump probeerde mogelijk ook in strijd met de wet een getuige – Cohen zelf – te beïnvloeden of zelfs te laten liegen. Cohen wilde ‘op verzoek van de aanklagers in New York’ niets zeggen over zijn laatste contact met de president, in april vorig jaar, nadat justitie al een inval had gedaan in zijn huis en zijn kantoor. Kennelijk buigen zij zich nog over wat Trump toen zei.

Het was opvallend dat de Republikeinen tijdens het getuigenverhoor wel veel aandacht besteedden aan de slechte reputatie van de getuige, maar daar niet de edele inborst van hun partijgenoot in het Witte Huis tegenover stelden. Dat zou ook lastig zijn geweest: weegt dat ene geval van meineed van Cohen op tegen de 8718 onwaarheden die Trump volgens de telling van de Washington Post debiteerde, van het begin van zijn presidentschap tot het moment dat dit getuigenverhoor eindigde?