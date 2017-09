AfD-voorzitter Frauke Petry scheidt zich af

Door de positieve verkiezingsuitslag voor het AfD is Petry zelf ook gekozen als parlementslid, met name in haar thuisregio Saksen haalde de partij veel stemmen op. Volgens analisten moest Petry de afgelopen maanden steeds verder terrein geven aan de meer radicale vleugel binnen de AfD.

Petry stond sinds 2015 aan het roer bij de AfD, nadat zij de eerste voorzitter van de partij, Bernd Lucke, aftroefde in een strijd om het partijleiderschap. Onder haar leiding veranderde de AfD-koers van anti-Europa naar anti-immigratie; de vluchtelingenkwestie gaf haar partij een duw in de rug.

Petry (41) lag al langer overhoop met hooggeplaatste partijgenoten, en dan met name lijsttrekkers Alexander Gauland en Alice Weidel. De scheidend partijvoorzitter vocht een interne machtsstrijd uit om de inhoudelijk te varen koers van de AfD. Petry wilde het extreem-rechtse geluid binnen de AfD afzwakken, en pleitte er bijvoorbeeld voor partijleden die er extremistische standpunten op nahielden buiten de partij te houden om meer gematigde kiezers aan te spreken.

Petry zei in het verleden de AfD in aanloop naar 2021 klaar te willen stomen om mee te regeren

Kritiek Zo werd na een slepend intern conflict Björn Höcke, de afdelingsleider van de AfD in Thüringen, geschorst, nadat hij het Holocaustmonument in Berlijn een 'schande' noemde en er voor pleitte de Duitse 'herinneringscultuur' een draai van '180 graden' te geven: in plaats van de misdadigers zouden de helden van vroeger herdacht moeten worden. Het wegsturen van Höcke kwam Petry op felle kritiek vanuit de rechterflank binnen de AfD te staan. Ook zei de scheidend partijvoorzitter in het verleden de AfD in aanloop naar de verkiezingen van 2021 klaar te willen stomen om te gaan meeregeren, terwijl binnen de partij juist geluiden klinken om felle oppositie te gaan voeren. “Een anarchistische partij kan succesvol zijn in het voeren van oppositie, maar het kan kiezers geen geloofwaardig aanbod van regeren doen”, zei Petry maandag tijdens een persconferentie over haar afscheiding van de partij, waarna zij de zaal zonder verdere vragen te beantwoorden verliet.