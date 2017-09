AfD-lijsttrekker: 'We moeten trots zijn op prestaties Duitse soldaten in WOII'

Gisteravond dook een video op van een redevoering die hij op 2 september in Thüringen hield. "Men moet ons deze twaalf jaren nu niet meer verwijten”, sprak hij. “Ze betreffen onze identiteit vandaag niet meer en dat spreken we ook uit.” Duitsers, zegt Gauland, kunnen “trots zijn op de prestaties van Duitse soldaten in twee wereldoorlogen”.

Dat zijn in Duitsland zeer controversiële uitspraken. Een ‘slag in het gezicht van alle Nazi-slachtoffers’, oordeelde de krant Bild. Parlementslid Rita Schwarzelühr (SPD) sprak van een ‘schande voor ons land’. Gaulands redevoering bleef op 2 september grotendeels onopgemerkt, al was hij te zien op een AfD-videokanaal op Youtube. Gisteravond, tien dagen voor de verkiezingen op 24 september, kwam Buzzfeed ermee en pikten alle grote Duitse media het meteen op.

Volgens Gauland is er geen ander volk dat “zo duidelijk heeft afgerekend met een verkeerde geschiedenis als het Duitse”. “Als de Fransen terecht trots op hun keizer zijn, en de Britten op Nelson en Churchill, dan hebben wij het recht trots te zijn op de prestaties van Duitse soldaten in twee wereldoorlogen.” ‘Bravo!’, riep het publiek na die woorden.

De rechts-conservatieve vleugel lijkt de partij steeds meer te domineren. Gauland, een van de oprichters van de AfD en fractievoorzitter in Brandenburg, is daarvan een van de bekendste vertegenwoordigers. De partij is de verkiezingsstrijd ingegaan met een harde campagne tegen immigratie en tegen de islam, en tegen bondskanselier Merkel. Het legt de partij geen windeieren, ondanks de schandalen.

Alexander Gauland deed deze uitspraken op een zogeheten ‘Kyffhäuser-treffen’ van ‘De Vleugel’, een nationaal-conservatieve groepering binnen de AfD, waartoe ook Björn Höcke behoort. Dat is de AfD-fractievoorzitter in Thüringen, waarin het plaatsje Kyffhäuser ligt. ‘De Vleugel’ keert zich vrij openlijk tegen de kring rond partijvoorzitter Frauke Petry, wier greep op de partij sinds dit voorjaar aanmerkelijk is verzwakt. Met Gaulands verkiezing tot lijsttrekker, eind april, samen met de econome Alice Weidel, werd ze min of meer kaltgestellt.

Lozen in Anatolië

De ‘ARD Duitslandtrend’ liet ook zien dat 80 procent van de ondervraagde Duitsers vindt dat de AfD zich niet duidelijk genoeg distantieert van de extreem-rechtse scene. Deze kritiek is vaak te horen. Bij de AfD-aanhangers vond 40 procent dat.

Björn Höcke zorgde in januari voor ophef, toen hij op een verkiezingsbijeenkomst in Dresden opriep tot een ‘ommekeer van 180 graden in de herinneringscultuur’. Duitse kinderen moesten niet meer leren over de Holocaust, maar over de helden uit de Duitse geschiedenis. Gauland tapt uit hetzelfde vaatje. Groot was in Duitsland de verontwaardiging over Höcke’s rede – ook in zijn eigen partij. Het landelijke bestuur startte een procedure om hem uit de partij te zetten. Die loopt nog (het is in Duitsland erg moeilijk iemand uit een partij te zetten, dat moet via de rechter.) Het is de vraag of het bestuur zoiets nu ook aan zal durven, tegen de eigen lijsttrekker, vlak voor de stembusgang.

Om Gauland was ook vorige week veel te doen. Hij zei een Duits-Truks regeringslid graag te willen ‘lozen’ in Anatolië’. Het openbaar ministerie onderzoekt of hij zich schuldig maakte aan ‘volksopruiing’.

