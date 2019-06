Advocaat Wilders: oud-minister Ivo Opstelten bemoeide zich met de vervolging van Wilders

Wilders is al jaren verwikkeld in een strafrechtelijk proces vanwege zijn ‘minder, minder Marokkanen'-uitspraken, die hij deed op een verkiezingsavond in 2014. De verdediging van de politicus is ervan overtuigd dat het een politiek proces is. Opstelten zou het Openbaar Ministerie hebben opgedragen Wilders te vervolgen.

Afgelopen weekend vertelde Knoops in de Telegraaf dat hij beschikt over een verklaring van een voormalig ambtenaar van het ministerie van veiligheid en justitie. Deze persoon zegt destijds een gesprek te hebben opgevangen tussen Opstelten en de hoogste ambtenaar op het departement. Daarin zou de minister hebben aangedrongen op strafrechtelijke vervolging van Wilders ‘omdat hij ons te veel voor de voeten loopt’. De anonieme ambtenaar heeft de verklaring laten vastleggen bij een notaris. Knoops zegt in de Telegraaf dat de man bereid is zijn identiteit te onthullen tegenover de rechter, en vragen te beantwoorden.

Huidig minister Ferd Grapperhaus schrijft in een recente brief aan de Tweede Kamer dat er destijds ‘geen formele aanwijzing’ is geweest van de claim over Opstelten, ‘noch anderszins een verzoek tot vervolging van de heer Wilders’. Er is wel overleg geweest tussen het OM en en de minister over de strafzaak, maar volgens Grapperhaus heeft Opstelten nooit ‘een persoonlijke opvatting’ over de kwestie kenbaar gemaakt.

Wilders wil een parlementaire enquête naar mogelijke politieke bemoeienis. “Het laten vervolgen van een parlementariër omdat die de regering ‘te veel voor de voeten loopt', is corrupt en een bananenrepubliek waardig. Dit politieke proces moet worden gestopt', twitterde Wilders zondag.

De strafzaak tegen de PVV-leider gaat later deze maand verder.

