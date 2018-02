Activist Silas Siakor toont corrupte praktijken van de Liberiaanse regering aan

Al op jonge leeftijd besefte activist Silas Siakor (38) dat niet alles gaat zoals het hoort in zijn thuisland Liberia. Regelmatig moest hij met honger naar bed. Op school waren geen bankjes om op te zitten. Bij gebrek aan beter voldeed een kapotte stoel die hij langs de kant van de weg had gevonden. Maar wat er precies niet klopte, kon hij toen nog niet zeggen.

Achtentwintig jaar later weet Siakor precies hoe jaren van conflict, corruptie en gebrek aan verantwoording bijdragen aan de instabiliteit van het land. Samen met een team activisten legde hij bloot hoe de Liberiaanse regering onder de presidenten Charles Taylor (1997-2003) en Ellen Johnson Sirleaf (2006-2018) keer op keer enorme stukken land illegaal overdroeg aan buitenlandse investeerders voor houtkap, mijnbouw en palmolieplantages. Dit ten koste van de Liberianen die van het land leven.

Weah wil de economie hervormen, maar zegt niet hoe. Totdat hij met concrete plannen komt, blijf ik sceptisch Activist Silas Siakor

Liberia hoopte dat voormalig president Sirleaf een einde zou maken aan de corruptie. Dat bleek niet het geval. Denkt u dat de nieuw verkozen George Weah zijn beloftes wel waar kan maken? "Het hele land is optimistisch dat hij het tij kan keren. Ik probeer positief te zijn, maar ben wel terughoudend. Hij heeft een aantal kabinetsleden benoemd in wie ik geen vertrouwen heb. De nieuwe minister van justitie, een voormalig advocaat, heeft in het verleden bijvoorbeeld geld van zijn cliënt gestolen. "Weah dringt ook aan op het versoepelen van regels. Als hij daarmee doelt op wetten die natuur en gemeenschappen moeten beschermen tegen grote buitenlandse bedrijven, dan is dat een groot probleem. Bovendien praat hij in hele vage oppervlakkige slogans. Hij wil de economie hervormen, maar zegt niet hoe. Totdat hij met concrete plannen komt, blijf ik sceptisch."

Wat voor concrete plannen zouden dat kunnen zijn? "Het zou al een groot verschil uitmaken als de regering vanaf nu alleen nog maar lokaal geproduceerde producten gaat gebruiken. Dat er geen enkel Chinees of Europees meubelstuk meer te vinden mag zijn in overheidsgebouwen. Dat kan nieuwe banen creëren in de houtindustrie, meubelmakerij en distributiesector. Of als hij bouwcontracten voornamelijk aan Liberiaanse bouwbedrijven zou toezeggen. Zulke kleine, maar concrete plannen kunnen levens veranderen."

Weah zegt dat hij Liberiaanse bedrijven vooropstelt, maar ook actief op zoek gaat naar buitenlandse investeerders. De regering claimt dat dit nodig is voor de ontwikkeling van het land. Wat vindt u daarvan? "Om te kunnen ontwikkelen moet je eerst een transparant bestuur hebben dat verantwoording aflegt en inspraak accepteert. Anders krijg je een regering die de belasting steeds verlaagt, het niet zo nauw neemt met de rechten van arbeiders en zich niet houdt aan de milieuvoorschriften. Allemaal om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor bedrijven. Dat komt de eigen inwoners niet ten goede. "Lokale gemeenschappen kunnen pas profiteren van de komst van buitenlandse bedrijven als ze worden erkend als landeigenaar. Nu beheert de regering alles. De mensen die daar al generaties lang wonen hebben door hun positie als illegale 'landbezetter' nauwelijks rechten. Erkent de regering het land als hun eigendom, dan verandert de machtsdynamiek. De bewoners kunnen dan zeggen: luister eens, jullie mogen een deel van ons land gebruiken, maar dan willen wij wel een percentage van de opbrengst. "Het is ook belangrijk dat Liberia zich niet alleen richt op de export van primaire grondstoffen als rubber, hout en ijzer. Wij moeten die ruwe materialen zelf bewerken, zodat wij er veel meer aan kunnen verdienen." De economie zal zich niet snel herstellen. Maar ik moet oppassen niet te pessimistisch te zijn over de toekomst Activist Silas Siakor

De belofte van Weah dat hij zijn eigen salaris met een kwart vermindert, viel bij veel Liberianen in goede aarde. Hoe kijkt u daar tegenaan? "Dat is vooral een schijnvertoning. Het bedrag dat hij nu inlevert is niet significant. Had hij gezegd een kwart in te leveren van het gehele presidentiële budget, dan zou dat pas iets betekenen."

Is er nog wel reden om optimistisch te zijn? "Vroeger was ik naïef optimistisch. Nu ben ik mij bewust van de uitdagingen waarmee dit land wordt geconfronteerd. De economie zal zich niet snel herstellen. Maar ik moet oppassen niet te pessimistisch te zijn over de toekomst. Hoe slecht het ook gaat, we moeten blijven zeggen dat het goed kan komen. Anders raakt iedereen gedesillusioneerd. Daar heb je niets aan. We kunnen er komen als de nieuwe president de juiste beslissingen neemt."