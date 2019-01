Aboutaleb snapt niets van mensen die niet keihard werken

Aboutaleb herhaalt net zijn vaste mantra, dat een betere samenleving begint bij onderwijs, als een vrouw zich aan hem vastklampt. Niet voor het eerst deze zaterdagavond, 29 december, waarop hij sprak ter afsluiting van een stille tocht tegen geweld tegen vrouwen. In korte tijd werden drie jonge vrouwen vermoord in Rotterdam. “Tot hier en niet verder”, had Aboutaleb gezegd, na de verzuchting dat hij ‘ongelooflijk moedeloos’ wordt van alle huisverboden – soms vier per dag – die hij oplegt aan mannen met losse handjes.

Het gesprek eindigt zoals veel gesprekken tussen Rotterdammers en de burgemeester: “U kunt mij altijd mailen. A punt Aboutaleb at Rotterdam punt NL.” Aboutaleb op zijn best: als burgervader voor alle Rotterdammers.

Vandaag is Ahmed Aboutaleb (57) exact tien jaar burgemeester. Een decennium waarin hij eerst zijn weg in de stad moest vinden, maar uitgroeide tot een van de populairste bestuurders van het land. Met nog twee jaar in zijn tweede termijn rijst de vraag: wil hij door? En zo ja, wil Rotterdam dat ook?

Burgervader Wethouder Judith Bokhove heeft Aboutaleb ontzettend zien groeien, sinds zij in 2009 voor het eerst met hem te maken kreeg. Zij voerde actie tegen een zendmast in Rotterdam-West, hij was net burgemeester. “Ik vond hem heel afstandelijk, we drongen nauwelijks tot hem door.” Toen ze een jaar later in de gemeenteraad kwam, zag ze hem aanvankelijk denken: daar heb je weer zo’n wilde GroenLinks-actievoerster. “Maar toen hij me serieus mijn werk zag doen, leerde hij me waarderen.” En inmiddels ziet ze hoe hij zich, als het langstzittende lid van het college, ontfermt over onervaren wethouders. Weer die typering: “Dan voelt hij zich een burgervader”. “Het verhaal van Ahmed Aboutaleb valt samen met het verhaal van Rotterdam”, zegt vicepremier Hugo de Jonge, tot oktober 2017 wethouder namens het CDA in de Maasstad. De stad waar de afgelopen eeuw zoveel migranten hun leven een nieuwe start gaven. “Aboutaleb laat zien dat het niet uitmaakt waar je wieg stond. Als je hard werkt, kun je hier je talenten waarmaken.” Oók iemand die op zijn vijftiende als kind van een analfabete moeder en grootouders naar Nederland kwam, kan burgemeester van Rotterdam worden. “Dat is een verhaal van en voor veel Rotterdammers. Hij heeft meer voor de integratie betekend dan honderd integratieprojecten bij elkaar.” Waarom vraag je mij om een buurthuis en niet om een bibliotheek? Maak wat van je leven, in plaats van dat je vermaakt wilt worden. Ahmed Aboutaleb Aboutalebs bewijsdrang is enorm. De Jonge: “Hij heeft de wil om de beste te zijn, iedere dag moet hij beter zijn dan gisteren.” De burgemeester snapt niets van mensen die niet keihard werken. Of van migranten van wie hij vindt dat ze blijven hangen in slachtofferschap. Geregeld sprak Aboutaleb de ­afgelopen tien jaar ’s avonds in wijken met bewoners over veiligheid. Voor jongeren die klagen dat ze zich vervelen en dat ze een buurthuis willen, heeft Aboutaleb een vast antwoord paraat: “Waarom vraag je mij om een buurthuis en niet om een bibliotheek? Maak wat van je leven, in plaats van dat je vermaakt wilt worden.” Streng is hij ook voor zijn naaste collega’s. Tijdens de dinerpauze van een lange raadsvergadering kwam er bij het college eens een fles wijn op tafel. Aboutaleb sommeerde de wethouders géén drank te drinken tijdens het werkoverleg. Pas toen D66-wethouder Pex Langenberg geagiteerd dreigde van tafel te lopen, stond de burgemeester zijn collega’s een glas toe.

Forse kritiek Aboutaleb begon weifelend in Rotterdam. Hij was nog maar twee jaar staatssecretaris, toen hij werd voorgedragen als burgemeester. De grootste oppositiepartij, Leefbaar Rotterdam, zag in hem de vleesgeworden PvdA-baantjesjager, tot overmaat van ramp eerder wethouder in Amsterdam én van Marokkaanse afkomst. Tijdens de inauguratie zei fractievoorzitter Ronald ­Sørensen dat de stad niet zat te wachten op een burgemeester die ‘in Ajax-pyjama slaapt’, en een ‘vertegenwoordiger is van een groep die in Nederland en Rotterdam problemen veroorzaakt’. Zijn partijgenoot Marco Pastors toonde Aboutaleb een enveloppe, om zijn ­Marokkaanse paspoort in naar Rabat te sturen. Nog maar net burgemeester, liep Aboutaleb in augustus 2009 een fikse kras op. Een gratis festival in Hoek van Holland liep uit op hevige rellen. Een 19-jarige jongen kwam door een politiekogel om het leven. Er volgde forse kritiek op de korpsleiding en de burgemeester. Van de weeromstuit ging Aboutaleb een rigide veiligheidsbeleid voeren, zijn optredens werden krampachtiger. Het aantal evenementen werd drastisch teruggeschroefd, evenals drankgebruik bij evenementen en in parken. Als Aboutaleb nog kritiek kreeg over veiligheidsbeleid, dan was het omdat het te streng was. Evenementenstad Rotterdam veranderde volgens critici in rap tempo in ‘Meppel aan de Maas’.

Honkbalpetje Toch groeide Aboutaleb gaandeweg in zijn rol, geholpen door de vele vlieguren die hij maakte in de stad. Hij pocht graag dat hij 24 uur per dag, zeven dagen in de week burgemeester is. Er is geen straat in de stad waarin hij zijn ­eerste jaren niet een kijkje nam, vaak onopvallend, met een honkbalpetje ver over het voorhoofd getrokken. Rotterdam heeft een historie van krachtige, onverschrokken burgemeesters, die haarfijn lijken aan te voelen wat de tijdsgeest en de stad van hen vragen. Bram Peper waagde met de ­destijds als megalomaan beschouwde Erasmusbrug de ‘sprong naar Zuid’, wat dat stadsdeel een enorme impuls gaf. Ivo Opstelten zag de Rotterdammers na de moord op Pim Fortuyn naar een ­rigoureus veiligheidsbeleid snakken. Past Aboutaleb ook zo in zijn tijd?

Keerzijde Vriend en vijand vinden Aboutaleb – als eerste islamitische burgemeester van een grote westerse stad – een uitmuntend visitekaartje voor Rotterdam. De stad transformeerde de afgelopen ­jaren van ‘aanvoerder van de slechte lijstjes’ naar een moderne metropool, geroemd in internationale reisgidsen. Aboutaleb beweegt zich net zo makkelijk tussen gewone Rotterdammers als tussen wereldleiders. Aboutaleb zelf wijst steeds vaker op de keerzijdes van die bloei. Hij noemt Rotterdam dan een ‘stad van twee snelheden’, naar het boek van journalist Mark Hoogstad van vorig jaar. De glans van de fonkelende woontorens gaat aan een groot deel van de bevolking voorbij. De armoede, werkloosheid en schuldenproblematiek in Rotterdam blijven veel groter dan in andere steden. Hij zei weleens: ‘Overal in de stad liggen plasjes benzine. De al­ler­mak­ke­lijk­ste politiek is daar een aansteker bij houden. Het moeilijkst is branden voorkomen. Minister Hugo de Jonge Bovendien kent Rotterdam een enorme polarisatie, die alleen maar versterkt is sinds Denk en de PVV vorig jaar hun intrede deden in de gemeenteraad. Aboutaleb probeert die kloof te verkleinen, hij riep onlangs in de gemeenteraad op tot ‘pacificatie’. Volgens vicepremier Hugo de Jonge ligt Aboutalebs kracht in het bij elkaar houden van die gespleten stad. “Hij zei weleens: ‘Overal in de stad liggen plasjes benzine. De allermakkelijkste politiek is daar een aansteker bij houden. Het moeilijkst is branden voorkomen.’”

IJdel Aboutalebs roem steeg nationaal en ­internationaal naar een hoogtepunt in 2015, na aanslagen op Charlie Hebdo en in de binnenstad van Parijs. Hij riep moslims op afstand te nemen van terreurdaden, en hij gaf tot in het Witte Huis zijn analyse over de achtergronden van terreur. Gevraagd naar zijn populariteit, sprak Aboutaleb altijd relativerende woorden: “Ik ben te zwaar om te gaan zweven.” Dat leidde meer dan eens tot gegrinnik op het stadhuis. Aboutaleb is zeer ijdel, hij geniet van de roem. Oud-wethouder Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam): “Ahmed is niet vies van aandacht. Hij vertelde me hoe een volle zaal op het filmfestival hem een staande ovatie gaf. Hij zei: ‘Joost, het duurde niet even, maar minutenlang’.” In die periode, na de aanslagen, sloot Leefbaar de burgemeester definitief in de armen. Eerdmans: “Hoewel hij van de PvdA-kerk is, heeft hij een goede toon in het integratiedebat en wat veiligheidsbeleid betreft kiest hij vaak de stevige Leefbaarlijn.”

Politiek slaatje Vanuit een ander deel van de gemeenteraad zwol de kritiek juist aan. In 2014 deed de door de islam geïnspireerde partij Nida haar intrede in de raad. Voorman Nourdin El Ouali (37) ontpopte zich tot een van de belangrijkste critici van de burgemeester. El Ouali stoort zich geregeld aan opmerkingen van Aboutaleb, zoals diens ‘rot toch op’ tegenover moslimterroristen na Charlie Hebdo. Met zulke opmerkingen, vindt El Ouali, vervreemdt hij moslims van de samenleving. Hoe kan de burgemeester voor een ‘wij-samenleving’ pleiten, als hij daarnaast mensen vertelt dat ze er niet bij horen? Bovendien hoorde El Ouali, zoals veel jonge moslims, in Aboutaleb een echo van zijn ouders. Aboutalebs generatie kwam als gastarbeider naar Nederland en is dankbaar voor de mogelijkheden die het land haar bood. El Ouali, eerder in Trouw: “Aboutaleb heeft ook dat dankbare. Hij kwam hier op vijftienjarige leeftijd en wil vooral niet te veel tot last zijn. Hij doet alles om geaccepteerd te worden.” El Ouali’s generatie weigert te zwijgen als zij het idee heeft anders te worden behandeld vanwege etniciteit of geloof. Met de komst van Denk is dat geluid in Rotterdam alleen maar versterkt. Aboutaleb reageert steevast gekrenkt op dergelijke kritiek. Hij vindt dat zijn critici zijn uitspraken uit hun verband trekken om er politiek een slaatje uit te slaan: “Mijn critici ken ik zo ongeveer allemaal bij naam. Het is pijnlijk als ik de vinger op de zere plek leg. Dat besef ik, maar het moet wel gebeuren”, zei hij in een interview in Trouw.

Schoolmeester Aboutalebs omgang met kritiek is toch al moeizaam, vinden raadsleden, wethouders en ambtenaren. Vooral op het gebied van veiligheid geeft de burgemeester geen duimbreed toe. Aboutaleb ziet openbare orde als zijn grootste expertise. Raadsleden vinden dat hij hen nogal eens als een schoolmeester de les leest over het demonstratierecht of radicalisering. Ook bij wethouders en ambtenaren klinkt die grief: Aboutaleb heeft de neiging zich ‘presidentieel’ op te stellen, en hij heeft een entourage binnen de veiligheidsdriehoek die het hem ‘niet te moeilijk maakt’. Ook oud-wethouder Eerdmans spreekt van ‘de hofhouding rond Aboutaleb’. Als wethouder veiligheid zag Eerdmans hoe er binnen de driehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie soms een ‘machosfeer’ hing en hoe sommige ambtenaren belerend of tegen het autoritaire aan werden toegesproken. Overigens, zegt Eerdmans, die scherpe toon was bij ­burgemeester Opstelten niet anders.

Nog niet moe Binnen afzienbare termijn moet in Rotterdam een nieuwe hoofdofficier van justitie worden benoemd, bovendien hangt het vertrek van de Rotterdamse korpschef Frank Paauw naar Amsterdam in de lucht. Mocht Aboutaleb voor nog eens zes jaar burgemeesterschap gaan, dan hoopt zijn omgeving dat hij ook voldoende tegenspraak om zich heen organiseert. Aboutaleb zegt dat hij eind dit jaar de knoop doorhakt over zijn toekomst. Vóór een langer verblijf in Rotterdam pleit dat er geen topfuncties lijken vrij te komen. Aboutaleb gaat alleen voor het hoogste, en gezien de huidige staat van de PvdA is er voor Aboutaleb in Den Haag niets te winnen. Voor een internationale topbaan lijkt geen lobby gaande. Laatst werd hem in ‘Buitenhof’ gevraagd of hij zich in Ed van Thijn herkent, die aan het eind van zijn bur­ge­mees­ter­schap in Amsterdam het lintjes knippen moe was. Aboutaleb keek verbijsterd. Hij snapt niet dat dát kan. Wethouder Judith Bokhove De raad moet hem voordragen. Die kaarten zijn nog niet geschud, de Rotterdamse volksvertegenwoordiging bestaat sinds de laatste verkiezingen voor twee derde uit nieuwkomers. Afgaande op zijn ontvangst in de stad, bijvoorbeeld bij de stille tocht, lijken de meeste Rotterdammers nog niet Aboutaleb-moe. Zijn naaste collega’s zien ook nog weinig sleet op de burgemeester. ­Volgens wethouder Judith Bokhove is Aboutaleb nog niet klaar met Rotterdam, de stad blijft hem fascineren. “Laatst werd hem in ‘Buitenhof’ gevraagd of hij zich in Ed van Thijn herkent, die aan het eind van zijn burgemeesterschap in Amsterdam het lintjes knippen moe was. Aboutaleb keek verbijsterd. Hij snapt niet dat dát kan.”