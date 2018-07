Abortus, euthanasie, de nieuwe leider van de Spaanse conservatieven vindt het maar niks

De 37-jarige jurist won zaterdag na een bikkelharde campagne de leiderschapsverkiezing van de gematigde voormalig vicepremier Soraya Sáenz de Santamaría.

Casado volgt Mariano Rajoy op, die na zeven jaar premierschap vorige maand met een motie van wantrouwen werd weggestuurd. Hij was veroordeeld in een grote corruptiezaak waarbij de Volkspartij betrokken was. Aan Casado nu de ingewikkelde taak om de in een existentiële crisis verkerende partij een nieuwe identiteit aan te meten.

Hoewel de conservatieven kunnen rekenen op een schare trouwe, vooral oudere kiezers, heeft het imago van de partij door talloze corruptieschandalen een fikse deuk opgelopen. De Volkspartij kijkt nu bovendien noodgedwongen vanuit de oppositie toe hoe de nieuwe sociaal-democratische premier Pedro Sánchez de ene na de andere progressieve maatregel van stal haalt.

Eerder dit jaar kwam Casado in opspraak: hij zei een post-doc aan Harvard te hebben, maar had enkel een vierdaagse cursus in Madrid gevolgd

Naar de kroon Maar een groter probleem is misschien wel de concurrentie van Ciudadanos (Burgers) die de conservatieven op rechts naar de kroon steken en de positie van de Volkspartij op weg naar de verkiezingen in 2020 bedreigen. Met name de harde lijn van deze jonge partij tijdens de politieke crisis in Catalonië en de daaropvolgende electorale monsterzege bij de Catalaanse regioverkiezingen zette de verhouding met de Volkspartij op scherp. Maar Casado is strijdbaar, liet hij weten tijdens de campagne: "Ik ben de kandidaat die het minst op heeft met Ciudadanos en met links." Terwijl zijn medekandidaat voor het partijleiderschap, Saénz de Santamaría, de lijn van Rajoy aanhing, wordt Casado gezien als de 'snorloze' erfgenaam van Rajoys illustere voorganger, de hardliner José María Aznar die Spanje tussen 1996 en 2004 bestuurde. Zo sprak Casado zich uit tegen abortus, euthanasie en genderwetgeving en ziet hij niets in het verwijderen van Franco-symboliek.

Vierdaagse cursus De draai naar rechts kan voor de PP wel eens een slimme zet blijken nu de migratiestroom naar Spanje groter wordt en nieuw nationalisme het licht ziet in het kielzog van de Catalaanse crisis. Want een uitgesproken rechts-populistische partij zoals het Franse Front National kent Spanje niet. Casado zal dan ook proberen met een harde lijn het liberale Ciudadanos de wind uit de zeilen te nemen en zichzelf te positioneren als hét rechtse alternatief voor de progressieve Sánchez. Casado moet dan wel de corruptieschandalen binnen de PP beteugelen. Eerder dit jaar was hij zelf in opspraak toen bleek dat hij zijn cv had aangedikt door een post-doc aan Harvard te claimen, hoewel hij enkel een vierdaagse cursus in Madrid had gevolgd.

