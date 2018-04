Abigail Smith: de first lady die 'mrs. president' werd genoemd

Abigail Adams (1744-1818) was de echtgenote van de tweede president van de Verenigde Staten en moeder van de zesde. Anders dan de deze week overleden Barbara Bush, vrouw van de 41ste president en moeder van de 43ste, maakte ze de ambtsperiode van haar zoon niet meer mee. Anders dan Barbara Bush was ze ook geen first lady op de achtergrond. Abigail had een uitgesproken mening en fungeerde als intellectuele sparring partner en adviseur van haar man John Adams (1735-1826).

"Onthoud dat alle mannen zich ontpoppen als tirannen, wanneer ze de kans krijgen", schreef ze aan haar echtgenoot, toen die zich met anderen boog over de wetgeving voor het onafhankelijke Amerika. Haar brief bevatte ook een waarschuwing: "Als de vrouwen geen bijzondere zorg en aandacht van jullie krijgen, zijn we vastbesloten een opstand te ontketenen en zullen wij ons niet gebonden achten aan wetten die ons geen vertegenwoordigende stem toekennen." John Adams stelde zijn vrouw gerust: "Vertrouw op ons." Maar van gelijke rechten kwam het niet.

Een groot deel van hun huwelijksleven brachten de twee gescheiden van elkaar door. John was druk als advocaat, zat later tot over zijn oren in de onafhankelijkheidsstrijd en fungeerde daarna in Nederland, Frankrijk en Engeland als gezant van de jonge staat. Via een levendige correspondentie onderhielden de echtelieden contact. Alleen al aan John zou Abigail ruim tweeduizend brieven schrijven. Door haar gebrek aan opleiding bleef ze matig in spelling en interpunctie, maar haar onzekerheid daarover weerhield haar niet van schriftelijke contacten. In Parijs en Londen zou ze zich overigens nog bij haar echtgenoot voegen, waarbij de Franse hoofdstad haar het best beviel.

Gelijke

In 1797 werd John na acht jaar vicepresidentschap gekozen tot president. Abigail werd first lady. Martha Washington had zich altijd in de schaduw van haar man opgesteld. Abigail presenteerde zichzelf - verre vanzelfsprekend in die jaren - meer als gelijke. Het leverde haar bijnamen als 'her majesty' en 'mrs. president' op.

Haar man besprak zaken met haar en luisterde naar adviezen. Zij fungeerde als een communicatieadviseur avant la lettre door af en toe verhalen te droppen bij journalisten. In 1800 werd de hoofdstad van de VS verplaatst van Philadelphia naar het nieuwe Washington D.C. Het echtpaar Adams betrok als eerste het Witte Huis. Comfortabel bleek die nieuwe behuizing niet. De ambtswoning was in aanbouw en nauwelijks warm te krijgen. Abigail wekte verbazing door een keer de was te drogen te hangen in de ontvangsthal.

Heel lang woonden Abigail en John Adams niet in het Witte Huis. Het lukte de president niet om een tweede termijn in de wacht te slepen. Na de verkiezingsnederlaag verhuisden de twee echtelieden naar Quincy, Massachusetts. Daar konden ze meer tijd met elkaar doorbrengen dan hen ooit gelukt was in de eerdere jaren van hun huwelijk. Op afstand steunden beiden ook de politiek ambities van hun zoon John Quincy Adams. John Adams maakte nog een deel van zijn presidentschap mee. Abigail overleed zes jaar voor het aantreden van haar zoon aan buiktyfus. Ze werden begraven in een grafkelder in een kerk in Quincy. Later zouden ook haar man, haar zoon en haar schoondochter daar hun laatste rustplaats vinden.

