Aanklagers: Trump is betrokken bij meerdere criminele activiteiten

De onthullingen volgden elkaar vrijdagavond in snel tempo op, nadat aanklagers uit New York en Washington en advocaten van Cohen zelf documenten inleverden bij een rechter in Washington. Daarin zetten ze uiteen hoeveel straf Cohen zou moeten krijgen voor overtreding van campagnewetten en liegen tegen het Congres. De rechter beslist daar volgende week over.

Een soortgelijk advies werd uitgebracht over de straf die Trumps ex-campagnevoorzitter Paul Manafort zou moeten krijgen voor onder andere fraude en belastingontduiking. Ook daar stond nieuws in: begin 2018, toen hij al was aangeklaagd voor fraude en belastingontduiking, stond Manafort nog in contact het het Witte Huis.

Beide ex-medewerkers van Trump hadden schuld bekend en beloofd mee te werken met het onderzoek naar hun eigen overtredingen en die van anderen, in ruil voor strafvermindering. Maar de aanklagers in New York waren niet erg tevreden over Cohen, die volgens hen niet alles heeft verteld wat hij weet, en daarom van hen een fikse straf mag krijgen.

Speciaal aanklager Robert Mueller, belast met het onderzoek naar de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016, oordeelde milder over Cohen. Maar hij was weer keihard over Paul Manafort, die nadat hij had beloofd opening van zaken te geven, doorging met liegen.

Dat Trump in 2016 opdracht gaf om via omwegen geld te geven aan porno-actrice Stormy Daniels en ex-Playboymodel Karen McDougal was al verklaard door Cohen. Maar in het document van de federale aanklagers in New York staat dat dit keer niet opgeschreven als een beschuldiging door één getuige, maar gewoon als een gegeven. In feite noemen ze daarmee de president van de VS een medeplichtige aan een misdaad.

De betalingen waren volgens de aanklagers strafbaar omdat ze werden gedaan vlak voor de presidentsverkiezingen. Ze moesten duidelijk voorkomen dat Trumps kandidatuur schipbreuk zou lijden als de twee vrouwen uit de school zouden klappen. Dat maakte dat het het niet toegestane ‘campagnebijdragen’ waren.

Trump zal er niet voor worden berecht zo lang hij president is – het ministerie van justitie gaat ervan uit dat de Grondwet dat niet toestaat. Maar het staat in regelrechte tegenspraak met zijn eigen uitspraken over de kwestie en brengt hem politieke schade toe. Vrijdagavond hield Trump overigens via Twitter vol dat er niets aan de hand was: “Pleit de president volledig vrij. Dank u!”

Cohen had eerder ook toegegeven dat hij loog tegen het Congres over pogingen van hem en Trump om een Trump Tower te laten bouwen in Moskou. Die gingen door terwijl Trump al presidentskandidaat was, waardoor hij zich blootstelde aan beïnvloeding door de Russische regering. Vrijdag werd door Cohens eigen advocaten onthuld dat hij van tevoren contact had met het Witte Huis over wat hij tegen een Congrescommissie over die kwestie zou zeggen. Behalve een ‘hoge functionaris’ was daar ook ‘de persoonlijke advocaat’ van Trump bij betrokken. Wie dat waren, is nog niet bekend.

Russische regeringskringen Over het belangrijkste onderwerp van onderzoek door Robert Mueller, de vraag of Trump of medewerkers daadwerkelijk samenspanden met Rusland toen dat land hem hielp het presidentschap te veroveren, is nog steeds geen duidelijkheid. Er zijn aanwijzingen. Trump was tijdens de campagne en daarna opvallend vriendelijk tegenover president Vladimir Poetin. Zijn zoon Donald jr. ging tijdens de campagne enthousiast in op een uitnodiging van een Russische advocate die namens de Russische regering pijnlijke informatie beloofde over Hillary Clinton. Toen door Rusland buitgemaakte Democratische emails via WikiLeaks naar buiten kwamen, leken vrienden van Trump daar van tevoren van op de hoogte te zijn. Aan al die aanwijzingen werd vrijdag in het door Mueller naar de rechter gestuurde stuk weer een toegevoegd. Cohen blijkt al in november 2015, nog maar een paar maanden nadat Trump zich had gepresenteerd als gegadigde voor het presidentschap, een paar keer benaderd te zijn door iemand uit Rusland. Die wilde hem in contact brengen met Russische regeringskringen, ‘tot politiek en zakelijk nut van beide partijen’ en zei zelfs een ontmoeting te kunnen regelen tussen Trump en Poetin. Cohen ging er niet op in, omdat hij dacht al contacten genoeg in Rusland te hebben. Maar achteraf lijkt het erop dat de pogingen van Rusland om in contact te komen met de campagne-organisatie van Trump al vroeg begonnen. De vraag is, hoeveel van die pogingen er zijn geweest, en of er misschien een geweest is die slaagde. Volgens Trumps woordvoerster Sarah Sanders gaat al dat nieuws niet over president Trump. Over Cohen bevatten de ingediende stukken ‘niets van waarde dat niet al bekend was’, en bovendien ‘heeft Cohen herhaaldelijk gelogen’. Maar Rusland-onderzoeker Mueller lijkt vertrouwen te hebben in de informatie die hij van Cohen heeft gekregen. In zijn brief aan de rechter schrijft hij dat ‘Cohen nuttige informatie heeft gegeven met betrekking tot zekere afzonderlijke Rusland-gerelateerde kwesties die de kern raken van ons onderzoek, die hij verkreeg dankzij zijn regelmatige contact met leidinggevenden in de Trump Organization gedurende de campagne.’ Amerika wacht vol spanning af, of zijn juridische stoomwals binnenkort ook voor de deur van het Oval Office staat.

