Aanklager heeft nu Trump zelf in het vizier

De speciale aanklager die de Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen onderzoekt, denkt dat Donald Trump misschien de rechtsgang heeft belemmerd. En hoopt dat diens vroegere campagne-voorzitter, Paul Manafort, tegen hem zal willen getuigen.

Dat valt te concluderen uit de lijst met vragen die deze aanklager, Robert Mueller, heeft gestuurd aan het Witte Huis. Hij wil documenten en e-mails hebben over dertien verschillende onderwerpen. Daar is een aantal geruchtmakende acties van Trump bij.

De meeste aandacht gaat uit naar Paul Manafort, die vorig jaar een tijdlang Trumps cam­pag­ne-voor­zit­ter was

In februari ontsloeg Trump zijn nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn, omdat die had gelogen over contacten met de Russische ambassadeur. Hij biechtte het pas op toen de pers achter kwam. In mei ontsloeg hij FBI-directeur James Comey, tot op dat moment belast met het Rusland-onderzoek, nadat die had geweigerd Flynn er verder buiten te houden. En in juli was Trump betrokken bij het opstellen van een verklaring - die later onwaar bleek te zijn -over een ontmoeting van zijn zoon Donald jr. met een Russische lobbyiste die informatie had beloofd die nadelig was voor Hillary Clinton.

Volgens The New York Times, die van iemand in het Witte Huis inzage kreeg in het verzoek, vraagt Mueller niet om documenten die te maken hebben met de zakelijke activiteiten van Donald Trump, al dan niet in verband met Rusland. Trump heeft steeds gezegd dat Mueller daarmee buiten zijn mandaat zou treden, maar of dat inderdaad het geval is, beslist in eerste instantie Mueller zelf.

Ontslag Theoretisch kan de president de aanklager laten ontslaan door de onderminister van justitie, Rod Rosenstein, maar dat zou de Verenigde Staten in een politieke crisis storten. Naast Trump zelf lijkt Mueller vooral veel campagnemedewerkers in het vizier te hebben die zich met het buitenland bezighielden. Zo wil hij alle berichten zien die te maken hebben met Carter Page, een zakenman met Russische connecties die Trump adviseerde. Maar de meeste aandacht gaat uit naar Paul Manafort, die vorig jaar een tijdlang Trumps campagne-voorzitter was. Voor die tijd was Manafort onder andere actief in Oekraïne, voor een pro-Russische partij. Uit uitgelekte e-mails blijkt dat hij, terwijl hij voor Trump werkte, contact zocht met een Russische miljardair, Oleg Deripaska, met wie hij vroeger zaken had gedaan. Die zou weer nauwe banden hebben met de Russische president Vladimir Poetin. In juli deed de FBI onaangekondigd een huiszoeking bij Manafort en werd hem verteld dat hem een aanklacht boven het hoofd hangt. Waarvoor precies is onbekend. De aanklacht hoeft ook niets te maken te hebben met de Russische inmenging in de verkiezingen door het laten hacken van computers van de Democratische Partij en campagnemedewerkers van Clinton, en het verspreiden van nepnieuws. Onder de dreiging van een rechtszaak zou Manafort kunnen besluiten in ruil voor vrijwaring te getuigen tegen Trump of mensen uit zijn omgeving. Lees ook: Het wordt eenzaam rond Trump

