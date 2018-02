Aanklachten tegen Rusland helpen Trump niet zo veel als hij denkt

McMaster noemde het bewijsmateriaal voor de Russische activiteiten zaterdag ‘onweerlegbaar’. Dat kwam hem op een korzelige tweet van de president te staan: “Generaal McMaster vergat te zeggen dat de resultaten van de verkiezing van 2016 niet beïnvloed of veranderd werden door de Russen.”

Want dat is wat de president en zijn woordvoerders aan positiefs naar voren halen uit de 37 pagina’s tellende beschrijving van speciaal onderzoeker Robert Mueller: dat er geen bewijs is dat het voor de uitslag heeft uitgemaakt dat de Russen zich met de verkiezingen bemoeiden, en geen bewijs dat de Trump-campagne daaraan meewerkte. “Verdachten en hun mede-samenzweerders deden zich voor als Amerikanen om te communiceren met argeloze leden, vrijwilligers en aanhangers van de campagne van Trump”, staat over dat laatste in het document. En onderminister van justitie Rod Rosenstein, die het document op een persconferentie toelichtte, zei dat ‘er geen beschuldiging in staat dat enige Amerikaan willens en wetens meedeed in deze onwettige activiteit.’

Volgens voormalig aanklager Joyce Vance heeft onderzoeker Mueller een meertrapsraket gelanceerd.

Trump en commentatoren uit de conservatieve hoek zien in die formuleringen reden genoeg om het boek te sluiten en misschien zelfs eerder te kijken naar de steken die de regering-Obama liet vallen: “Rusland begon zijn anti-VS campagne in 2014, lang voor ik mijn kandidatuur voor het presidentschap aankondigde”, twitterde Trump. “De resultaten van de verkiezing werden niet beïnvloed. De Trump-campagne deed niets verkeerds – geen samenspanning!”

Raket Maar volgens ervaren aanklagers mag uit de aanklacht of uit Rosensteins woorden niet worden opgemaakt dat Trump en zijn medewerkers nu zijn vrijgepleit. Volgens voormalig aanklager Joyce Vance heeft onderzoeker Mueller een meertrapsraket gelanceerd. Hij heeft de Russische bemoeienis met de verkiezingen gekarakteriseerd als een serie concrete misdaden, gepleegd door buitenlanders. Samenzweren met die buitenlanders is daarmee ook een strafbare daad en niets wijst erop dat Mueller is opgehouden met zoeken naar mensen in Trumps omgeving die zich daaraan schuldig hebben gemaakt. Tekst loopt door onder de tweet Aan de andere kant wijst ook niets in de aanklacht erop dat de Russen bewust hulp van binnen moeten hebben gehad. Integendeel, door zich als goedwillende, politiek actieve Amerikanen voor te doen – met hulp van gestolen identiteitsgegevens van Amerikaanse staatsburgers – kregen ze veel gedaan. Mensen gingen aan de slag om demonstraties te organiseren en daarvoor leuke anti-Clinton rekwisieten te bouwen, zoals een gevangenis waar een ‘Hillary’ in zou kunnen zitten. En van een groep in Texas kregen zij het advies hun activiteiten te concentreren op staten waar Republikeinen en Democraten elkaar ongeveer in evenwicht houden, zoals Florida – wat ze vervolgens ook deden. Politiek gezien heeft de openbaarmaking van zoveel details over de Russische activiteiten de situatie voor Trump er ook niet gemakkelijker op gemaakt. Los van wat aanklager Mueller uiteindelijk concludeert over de rol van Trump of medewerkers van hem bij de Russische inspanningen, onderzoekt hij ook in hoeverre er van hun kant strafbare tegenwerking tegen het onderzoek is geweest.