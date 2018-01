Aanhangers regime Iran: executeer de oproerkraaiers

"We zullen onze leider niet in de steek laten", roepen de aanhangers van de Iraanse geestelijk leider ayatollah Ali Hosseini Khamenei (78) die vandaag de straat op gingen. "Oproerkraaiers moeten geëxecuteerd worden."

Hun demonstratie is een reactie op de plotselinge golf van protest tegen het regime die zich afgelopen donderdag vanuit het noordoosten over heel Iran verspreidde. Dat leidde tot gewelddadigheden waarbij meer dan twintig doden zijn gevallen en naar schatting duizend mensen zijn gearresteerd.

Zaterdag gingen de aanhangers van het bewind van de sjiitische geestelijkheid ook al boos de straat op. Ze beschuldigen de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Israël van het opstoken van het verzet. Tegenstanders van de regering zijn volgens hen 'huurlingen van de Verenigde Staten'. President Trump krijgt op posters een dik, rood kruis over zijn hoofd geschilderd. Hoe oprecht de demonstraties zijn, wordt betwijfeld. Verschillende persbureaus melden dat het geen spontane, maar georganiseerde demonstraties lijken te zijn.

Vijanden

Ayatollah Khamenei wees gisteren ook beschuldigend naar de 'vijanden van Iran', al noemde hij geen namen. "Kijk naar de incidenten van de afgelopen dagen", zei hij gisteren. "Iedereen die het oneens is met de Islamitische Republiek heeft verschillende middelen - waaronder geld, wapens, politiek en het inlichtingenapparaat - ingezet om problemen te creëren voor het islamitische systeem, de Islamitische Republiek en de Islamitische Revolutie."

Khamenei was in de jaren tachtig president van het land en werd in 1989 verheven tot geestelijk leider. Hij is op die post de machtigste man van Iran en beheerst de Revolutionaire Garde. Die heeft als taak de ideologie van de Islamitische Republiek te beschermen. Het elitekorps beschikt onder meer over militairen, burgereenheden en een eigen inlichtingendienst. Zonder steun van die pijlers kan een president weinig.