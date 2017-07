Aangeslagen burgemeester van Den Bosch ziet lek niet als incident

Hij zit thuis met de telefoon op de grond. Burgemeester Ton Rombouts van Den Bosch is wel wat gewend, maar begint de stress van deze week goed te voelen, zegt hij ietwat vermoeid. Hij dacht in harmonie na 21 jaar afscheid te nemen van de bisschopsstad, maar raakte verwikkeld in een heuse affaire. Deze week lekten maar liefst vijf namen uit van mensen die naar het Bossche burgemeesterschap hadden gesolliciteerd. Jan Hamming, die uiteindelijk burgemeester van Zaanstad wordt, was eigenlijk favoriet. Maar Jack Mikkers krijgt de ambtsketen om, terwijl hij eigenlijk tweede keus is. Uiterst pijnlijk allemaal.

Er wordt natuurlijk wel eens wat gelekt, maar zo zout als in Den Bosch hebben we het nog nooit gegeten. “Ik heb een lange carrière achter de rug, maar dit heb ook ik nog nooit meegemaakt. Ik overzie een waar slagveld. Ik zie het lek van deze week ook niet als een incident. De afgelopen jaren zijn er met enige regelmaat vanuit onze organisatie details uit grote en vertrouwelijke beleidsdossiers openbaar gemaakt. Dat is zéér ernstig. We hebben dat steeds serieus genomen en consequent onderzoeken ingesteld. Maar we hebben geen verdachten kunnen vinden.”

Deze week werden geen stukken gelekt, maar de namen van mensen die elders een belangrijke politieke of bestuurlijke functie hebben. Die zijn behoorlijk beschadigd. “Dat klopt helemaal. Hoewel ik niet verantwoordelijk ben voor de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester – dat is de Commissaris van de koning – vóel ik me wel verantwoordelijk voor het maken van excuses. Ik heb daarom alle mensen wier naam wordt genoemd persoonlijk gebeld en drie keer sorry gezegd. De publicaties van deze week vormen samen een beschadigende cocktail waartegen je je amper kunt weren. We weten niet eens of die namen kloppen, het kunnen immers ook speculaties zijn.”

U moet op vakantie met een gigantisch lek in uw dak. Wat gaat u doen voordat u de buitendeur in het slot draait? “Ik heb de gemeenteraad gisteren na de laatste zitting opgeroepen in de spiegel te kijken. Willen we werken in een organisaties waarin ambtenaren en politici zich niet veilig voelen? Kunnen we werken in zoveel wantrouwen? Dat geldt natuurlijk ook voor onze partners, de buurgemeenten en de provincie waarmee we nauw samenwerken, en de burgers: onze klanten. Voor de rest is het aan de Commissaris van de koning om stappen te nemen, in samenspraak met het ministerie. Ik wens hem oprecht alle succes. Dit mag niet voortduren.”

