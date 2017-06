Aan regeren komt Trump nog niet toe

Het zal de meeste Amerikanen zijn ontgaan dat president Donald Trump deze week de zegeningen van het leerlingstelsel bezong. Of dat hij vorige week met details kwam voor zijn plan om een biljoen dollar aan bruggen, wegen en vliegvelden te gaan besteden.

Infrastructuur verloor het vorige week van het verhaal dat de ontslagen FBI-directeur James Comey vertelde aan de senaat. Over hoe Trump omging met het voor hem kennelijk vervelende onderzoek naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen. De arbeidsmarkt legde het af tegen de getuigenis deze week van minister van justitie Jeff Sessions, zelf in verlegenheid gebracht door contacten met Russen. En tegen het nieuws dat 196 leden van het Congres brengen de president voor de rechter vanwege zijn buitenlandse, zakelijke belangen. En zo gingen er weer twee weken verloren voor de politieke agenda van Donald Trump.

Moedeloos

Je zou het de Amerikaanse president vergeven als hij er moedeloos van werd. Want in de vijf maanden sinds zijn aantreden is het eigenlijk nooit anders geweest. Op één uitzondering na, de voordracht en benoeming van een conservatief lid van het Hooggerechtshof, zijn tot nu toe alle belangrijke punten waarop hij campagne voerde vastgelopen in de politieke of juridische modder van Washington. Vaak door toedoen van Trump zelf.

Rechters speelden daar een belangrijke rol in. Ze blokkeerden een inreisverbod voor vluchtelingen en mensen uit zeven voornamelijk door moslims bewoonde landen. Uit de mond van Trump zijn zoveel haatdragende opmerkingen over moslims te horen geweest, dat je kon concluderen dat discriminatie het doel was.

Maar ook het Congres is voor Trump veel meer een struikelblok gebleken dan je zou verwachten, gezien de Republikeinse meerderheid daar. Over een verandering van het belastingsysteem zijn de Republikeinen sterk verdeeld. Een opvolger van het zorgstelsel Obamacare werd dankzij diezelfde verdeeldheid maar op het nippertje door het Huis van Afgevaardigden aangenomen.

Trump had voor die stemming zijn best gedaan, afgevaardigden over te halen, en vierde het aannemen van de wet als een grote overwinning. Maar tegenover Republikeinse senatoren die nu met die wet aan de slag moeten, noemde hij de versie van het Huis deze week opeens ‘schraperig’. Dat zal de senatoren niet aanmoedigen, straks voor een wet te stemmen waar ze eigenlijk moeite mee hebben.