50Plus-voorzitter Nagel bekritiseert lijsttrekker Henk Krol

50Plus organiseerde een persconferentie in het partijkantoor. In het bovenzaaltje, op een steenworp afstand van het Binnenhof, is Krol zelf niet aanwezig om zich te verdedigen. Die moet zich volgens Nagel ‘voorbereiden op het radiodebat’ dat de lijsttrekkers vrijdag voeren. De partijvoorzitter zegt dat Krol zijn uitspraken ook betreurt: “Daar zijn wij heel eerlijk in.”

Het is kiezen tussen twee kwaden

Op het partijkantoor zijn wel heel veel journalisten, want de hele week is er al onduidelijkheid over wat 50Plus met de AOW wil. De partij ligt onder vuur omdat het Centraal Planbureau berekende dat verlaging van de AOW-leeftijd naar 65 jaar 12 miljard euro kost. Henk Krol sprak dat bedrag steeds tegen. Hij had het over 3,5 miljard. Hij gaf dinsdag aan dat het niet al te veel hoeft te kosten als de AOW-uitkeringen niet meestijgen met de lonen. “Het is kiezen tussen twee kwaden”, aldus Krol.

Drukke dag Nagel en Martin van Rooijen, de financieel specialist van 50Plus en lid van de Eerste Kamer, geven nu het Centraal Planbureau gelijk. Het kost 12 miljard euro en de partij wil dit bedrag bij elkaar halen door onder meer de lasten van bedrijven fors te verhogen en te bezuinigen op belastingvoordelen van werkenden. Op die manier zeggen zij kan de hoogte van de uitkering toch wel stijgen met het niveau van de lonen. Jan Nagel en Martin van Rooijen geven nu het Centraal Planbureau gelijk De verklaring voor de fout van Krol is volgens Nagel dat de lijsttrekker ‘een erg drukke dag’ had. “Het kan dan een keer gebeuren dat iemand, welke kandidaat dan ook, niet de goede woorden gebruikt.” Nagel moet de koppeling van de AOW aan de lonen wel verdedigen ‘want het staat in het verkiezingsprogramma’.

Zelf rekenen Pikant is dat 50Plus de handen aftrekt van een dinsdag door de partij zelf verspreid persbericht. Dat gaat over een in opdracht van de partij verricht onderzoek door de economen Harrie Verbon en David Hollanders. Zij geven aan dat verlaging van de AOW-leeftijd naar 65 te financieren is als de uitkering niet meestijgt met de hoogte van de lonen, precies zoals Krol ook aangaf. 50Plus heeft ervoor gekozen de financiële onderbouwing van het verkiezingsprogramma niet te laten onderzoeken door het Centraal Planbureau. De PVV van Geert Wilders en de Partij voor de Dieren deden dat ook niet. Alle andere partijen lieten hun cijfers wel door onafhankelijke rekenaars bekijken zodat vaststaat dat ze kloppen. Martin van Rooijen geeft als verklaring voor de keuze van 50Plus: “Ik kan zelf rekenen.”

