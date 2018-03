50Plus slaagt er niet in een referendum te organiseren over de ‘Wet Hillen’

De partij wil dat de wet blijft bestaan, maar verzamelde te weinig handtekeningen om de kwestie via volksraadpleging nog eens ter discussie te stellen.

De Tweede en Eerste Kamer stemden al in met het verdwijnen van de Wet Hillen. De regeling zorgde er tot dit jaar voor dat woningeigenaren met geen of een lage hypotheek geen eigenwoningforfait hoeven te betalen. 50Plus verzette zich hevig tegen afschaffing van de regeling. Het zou onrechtvaardig zijn voor mensen die hun best hebben gedaan om hun hypotheek af te lossen.

In een laatste poging de afschaffing van de wet toch tegen te houden probeerde 50Plus een referendum te organiseren, maar kreeg de benodigde driehonderdduizend handtekeningen niet bij elkaar. Het waren er slechts 11.306, liet de Kiesraad vandaag weten.

“We zagen het al aankomen”, zegt een woordvoerder van 50Plus. “Voordat de Tweede Kamer instemde met afschaffing van het raadgevend referendum kwamen er duizenden steunbetuigingen per dag binnen. Daarna stortte het helemaal in.” 50Plus zegt digitaal ongeveer honderdduizend handtekeningen te hebben ontvangen, maar de Kiesraad erkent deze alleen op papier.

Zolang de Eerste Kamer niet heeft ingestemd met afschaffing van het raadgevend referendum is het organiseren ervan nog mogelijk. De zogenoemde donorwet, die wel door beide Kamers is aanvaard, maar nog langs de koning moet voor ondertekening, maakt op de valreep nog kans op volksraadpleging. Bart Nijman van GeenStijl zei eerder in de Volkskrant dat hij overwoog om een referendum op touw te zetten. Hoe het daarmee staat, is onduidelijk.