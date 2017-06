5-Sterrenbeweging van Grillo wordt lokaal afgestraft

De 5-Sterrenbeweging heeft zondag bij lokale verkiezingen in Italië een gevoelig verlies geleden. De populistische partij van ex-komiek Beppe Grillo slaagde er niet in om in de eerste ronde van burgemeestersraces in duizend dorpen en steden veel potten te breken. In middelgrote steden als Parma, Verona, Lecce en Genua eindigden kandidaten van de partij op de derde of vierde plaats.

Overtuig jezelf en slaap zacht. Wij gaan door op ons pad

De slechte uitslag is opmerkelijk, omdat de 5-Sterrenbeweging in nationale peilingen al een tijd als populairste partij uit de bus komt. Volgens de metingen zouden Grillo en de zijnen bij landelijke verkiezingen (voor volgend jaar gepland) met 30 procent de grootste partij worden - vlak voor de Democratische Partij van voormalig premier Matteo Renzi. De rechtse partijen Forza Italia en Lega Nord scoren met een kleine 15 procent van de stemmen in de peilingen nog veel slechter.

Maar juist de rechtse partijen deden het zondag goed, omdat zij - anders dan in de landelijke politiek - hun krachten hadden gebundeld. In dertien van de 24 grootste gemeenten namen zij vooralsnog de leiding. Op 25 juni volgt in vrijwel alle gemeenten een tweede ronde, waar de nummers een en twee van zondag tegen elkaar uitkomen. In de meeste grotere steden zal 5-Sterren er tijdens die run off niet bij zijn.

Verzand in intern conflict en gedoe Nog vorig jaar trok de partij tijdens burgemeestersverkiezingen negentien grote steden naar zich toe - waaronder Rome. Maar besturen ging de nieuwkomers niet zo geweldig af. De burgemeester van Rome, Virginia Raggi, sleept zich van de ene controverse naar de andere, en ook elders verzandde het 5-Sterrenleiderschap in intern conflict en gedoe. Kennelijk zagen inwoners van de steden die zondag mochten kiezen een dergelijk lokaal bestuur toch niet zo zitten. Maar misschien werd 5-Sterren ook gestraft voor haar recente opstelling in de landelijke politiek. Nog vorige week leek een compromis bereikt over de invoering van een nieuwe kieswet, die nieuwe verkiezingen mogelijk moet maken. Dat ging op het laatste moment niet door omdat 5-Sterren haar handtekening niet wilde zetten. Grillo, die ook in zijn thuisstad Genua een nederlaag moest slikken, bleef gisteren kalm onder de teleurstelling. “Iedereen is aan het gniffelen, en kondigt in verfijnde analyses de dood van 5-Sterren aan”, schreef hij op zijn blog. “Overtuig jezelf en slaap zacht. Wij gaan door op ons pad.”

