100 jaar kiesrecht ‘vieren’? Een opmerkelijke woordkeus, vindt James Kennedy

Misschien valt het een Amerikaan eerder op dan een Nederlander. Maar James Kennedy, hoogleraar Nederlandse geschiedenis, valt het zeker op. “Een opmerkelijke woordkeus”, zegt hij, nadenkend, als hij hoort welke leus de Tweede Kamer heeft uitgekozen om honderd jaar kiesrecht te vieren. Hij proeft de woorden, nog eens. “De leus is: ‘Ik vier mijn stem’. En die staat in grote letters op het gebouw van de Tweede Kamer, het hele jaar? Interessant.”

Precies een eeuw geleden legde het Nederlandse parlement het beslissende fundament voor de democratie. Er kwam algemeen kiesrecht, eerst voor mannen (1917), even daarna ook voor vrouwen (1919). Dat eeuwfeest wordt vrijdag plechtig gevierd door de Tweede en de Eerste Kamer. Locatie: de Ridderzaal. Eregasten: koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Qua sfeer een soort ‘Prinsjesdag met een scheutje Bevrijdingsdag’, zonder de koets. Inhoudelijk een ode aan het recht van alle burgers om politiek mee te beslissen.

Maar dan die leuze. Daarin ligt al zoveel besloten over de manier waarop Nederland de afgelopen eeuw is omgegaan met het kiesrecht, zegt Kennedy, decaan aan het University College in Utrecht. Hij denkt dat die leuze ‘Ik vier mijn stem’ in zijn geboorteland de Verenigde Staten niet snel gekozen zou zijn. “Daar zou men de nadruk niet leggen op het vieren, maar eerder op het kiesrecht als iets dat bevóchten is, een project dat moeite heeft gekost, en voortdurende strijd en aandacht, nog steeds. ‘Vieren’ is meer afgebakend. Dan praat je over iets dat voltooid is, iets dat honderd jaar geleden heel bijzonder was en waar je graag nog eens één dag bij wilt stilstaan. Meer als een verjaardag. Het lijkt of Nederland een beetje tevreden is”.

“Het is wél een mijlpaal. Honderd jaar kiesrecht, dat is een herdenking waar je wel iets van wilt máken. De Ridderzaal als locatie onderstreept dat historische belang. Maar ik proef in Nederland vaak ook een zekere terughoudendheid over het stemrecht. De politiek is meer dan ooit beducht voor kiezers, vooral voor ontevreden kiezers. Als je herdenkt, moet het ook gaan over de ongemakkelijke vragen. Wat krijgen kiezers voor hun stemrecht? Maar ook: brengt het kiesrecht wel het heil dat er honderd jaar geleden van werd verwacht?”

“Door de opkomst van het populisme rijzen bepaalde vragen. Bijvoorbeeld of de stem van de meerderheid altijd wel goed uitpakt. Maar in het algemeen is het kiesrecht in Nederland redelijk goed gewaarborgd. Beter dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, vind ik. Ik was vijftien jaar geleden positiever dan nu over het Amerikaanse kiesstelsel. De manipulaties die daar door de tijd heen hebben plaatsgevonden om bepaalde groepen, vooral zwarte kiezers uit te sluiten, zijn toch wel pijnlijk. Daar heeft de geschiedenis van honderd jaar kiesrecht zeer donkere schaduwkanten. Het betekent dat in de VS misschien ook meer actueel debat is over het kiesstelsel, over de vraag wie er eigenlijk vertegenwoordigd worden. Dat debat moet gevoerd, ook in Nederland. Kiesrecht is nooit af. Het is een proces, we moeten het onderhouden.”

“Vergeet niet: vóór 1917 kon een grote groep Nederlanders niet stemmen. Ze waren te laag opgeleid, verdienden te weinig. Ze werden uitgesloten om hun maatschappelijke stand. Als je alleen de komst van het vrouwenkiesrecht groots viert, zoals nu een beetje lijkt te gebeuren, mis je iets belangrijks. Dan raakt uit het zicht dat de komst van het algemeen kiesrecht het einde was van de tijd dat alleen de bovenlaag, de burgerij toegang had tot de politieke macht. Je mist dan de hele klassendimensie van de overwinning van het algemeen kiesrecht. Het was een belangrijke overwinning in de mondiale strijd voor gelijke politieke rechten. In 1917 ging de standenmaatschappij overboord. Die hele wordingsgeschiedenis van het kiesrecht is belangrijk. Er is nooit maar één mijlpaal.”

“Misschien vindt de Tweede Kamer de mijlpaal van het mannenkiesrecht minder relevant omdat de lageropgeleiden zo goed als verdwenen zijn uit het parlement. Die beperkte representatie is een groot probleem. Maar het houdt de huidige parlementariërs zo te merken niet sterk bezig. De boodschap in de Ridderzaal zou moeten zijn: vergeet niet, iedereen is gelijk! Ook kiezers met een lagere opleiding of een lager inkomen kunnen en mogen in de politiek aan de bak. Die emancipatiestrijd van honderd jaar geleden is niet af.”

U wees in een column ook op het gevoelige punt dat het kiesrecht in 1919 allesbehalve compleet was. Antillianen en Surinamers kregen het nog lang niet.

“Het bewijst opnieuw dat het ontstaan van de Nederlandse democratie niet in één moment te vangen is. Antillianen en Surinamers in Nederland moeten nog dertig jaar wachten tot ook zij kunnen vieren dat ze een eeuw kiesrecht hebben. Ze kregen dat pas na 1948, na een statuutswijziging. Door de discussie over algemeen kiesrecht in Nederland zelf is zeker wel een idee ontstaan dat er ook in de rest van het koninkrijk een zekere volksvertegenwoordiging moest komen. Er kwam echter een zeer beperkt kiesrecht in de koloniën.”

“In 1938 had maar een paar procent van de inwoners van de Antillen kiesrecht in de toen net opgerichte ‘Staten’. Er mocht wel een echo zijn van de nieuwe democratie in Nederland zelf, maar het was niet de bedoeling dat de mensen daar dezelfde rechten zouden krijgen. Dat is wel een aspect om bij de herdenking serieus te nemen.”

“Het lijkt een blinde vlek. Misschien komt het doordat Nederland zijn geschiedenis vaak liever vertelt vanuit het eigen Nederlandse perspectief, dan vanuit het hele Koninkrijk. Of misschien komt het doordat de Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders een kleine kiezersgroep zijn, dat er relatief weinig aandacht voor is. Maar het kan ook een onderwaardering zijn van de strijd van Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders tegen de ongelijkheid die lange tijd in de West heeft plaatsgevonden. Ongelijkheid waar Nederland verantwoordelijk voor was.”