10 tips voor een geslaagde formatie in de gemeente

Waarom wachten op de uitslag, als op dit moment al de grote vraagstukken in de gemeente verzameld kunnen worden én in de verkiezingsprogramma's ook de opstelling van de partijen staat? Zoek vooral de overeenkomsten, en betrek daar zoveel mogelijk partijen bij.

De Raad voor het openbaar bestuur (Rob), een invloedrijk adviesorgaan van het kabinet, zegt dat het rapport 'Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden' géén advies is, eerder een enthousiasmerende bloemlezing. Maar wie na lezing nog denkt dat een collegeakkoord voor vier jaar moet worden dichtgetimmerd in een achterafkamertje, is volgens de raad niet meer van vandaag.

Vorig jaar al bracht de raad het rapport 'Het regeerakkoord als startdocument' uit waarin ze op landelijke niveau pleitte voor een compact regeerakkoord op hoofdlijnen, dat vooral de richting van het nieuwe kabinet vastlegt. Tevergeefs. Kabinet-Rutte III trok zich terug tot buiten het Binnenhof en presenteerde na maanden een zeer gedetailleerd akkoord dat voor vier jaar in beton gegoten is. Alsof er tussentijds niets kan veranderen.

"Wat we altijd deden, is niet meer van vandaag", zegt Miranda de Vries, lid van de raad en tevens burgemeester van Etten-Leur. "Een akkoord kan zoveel rijker zijn, zoveel flexibeler en meer draagvlak hebben. Als tenminste in een open proces zoveel mogelijk maatregelen door zoveel mogelijk partijen worden gedragen, óók door de oppositie, de maatschappelijke groeperingen en burgers."

Varianten

Dan is er het traditionele 'coalitieakkoord' tussen de fracties die samen gaan besturen, maar in de praktijk zijn daar varianten in mogelijk. De coalitie kan bijvoorbeeld andere partijen of maatschappelijke organisaties uitnodigen om mee te praten. Weer andere gemeenten werken met zogenaamde 'samenlevingsakkoorden' die tijdens de formatie, maar ook in de vier jaar die nog komen, met burgers worden gesloten op bepaalde thema's.

Wat we altijd deden, is niet meer van vandaag Miranda de Vries, burgemeester van Etten-Leur

Volgens De Vries kunnen zulke samenlevingsakkoorden in principe gelden voor alle onderwerpen, zo lang die maar niet extreem urgent zijn. "Evacueren doe je niet na raadpleging van de bevolking, die zet je na een calamiteit als college direct in gang." Maar ze noemt wel het voorbeeld van het Brabantse Cranendonck waar de komst van een asielzoekerscentrum in twee termijnen werd behandeld. "Het college zei 'ja' tegen de noodopvang, maar daarna is er met een aselect gekozen afvaardiging van de bevolking gesproken over een permanente opvang. Door die afwijkende procedure ontstond er een enorm draagvlak onder de bevolking."

In het rapport van de ROB staan tien tips die gemeenten kunnen gebruiken als ze willen variëren in coalitievormen. Bij alle stappen geldt volgens De Vries: "Maak er geen vrijblijvende exercitie van maar leg genomen beslissingen vast in een formeel raadsbesluit en veranker dat ook in de begroting".

Voor het overige ziet de raad alleen maar voordelen. "Besluitvorming met méér partijen en burgers is kwalitatief beter én creëert een veel groter draagvlak." Terwijl de kosten van die extra inspanning laag zijn, voorkomen breedgedragen coalitieakkoorden en besluiten vertragende gerechtelijk procedures aangespannen door tegenstanders. Bestuurlijke vernieuwing kost dus niets, maar levert juist geld op, aldus de raad.