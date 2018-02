'Wij willen bij de Waffen-SS': Nazistisch liedboek brengt Oostenrijkse coalitie FPÖ in verlegenheid

De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz liet er geen twijfel over bestaan. "Antisemitisch, racistisch, en ronduit walgelijk", noemde hij de zangbundel die de rechts-populistische FPÖ-politicus Udo Landbauer deze week zijn politieke carrière kostte. Teksten als 'Geef gas, jullie oude Germanen, de zeven miljoen halen we ook nog wel' en 'Wij zijn Indo-Germanen en willen bij de Waffen-SS', liegen er niet om en zijn wat Kurz betreft op geen enkele manier goed te praten.

De gewraakte zangbundel dook vorige week op vlak voor de deelstaatverkiezingen in Neder-Oostenrijk waar de FPÖ - Kurz' rechts-populistische coalitiegenoot - behoorlijk won en waarin Landbauer een zetel haalde. Het boek is een uitgave van de Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt, waarvan Landbauer vicevoorzitter was.

Oostenrijkse Burschenschaften zijn zeer Duits-nationalistische studentenorganisaties die in het verleden herhaaldelijk van antisemitisme en nazi-sympathieën zijn beschuldigd. Hoewel ze volgens partijleider Heinz-Christian Strache niets met de FPÖ te maken hebben, gelden ze als kweekvijver voor de partijelite. Twintig van de 51 leden van de huidige FPÖ-fractie, evenals Strache en vier van zijn vijf plaatsvervangers, zijn uit deze kringen afkomstig.

Landbauer beweerde eerst niets van de zangbundel af te weten. Daarna zei hij dat hij alleen maar een gekuiste versie had gezien en dat hij bovendien niet kan zingen. Reden om af te treden zag hij daarom eerst niet, net zo min trouwens als Strache. "Ik heb altijd ingegrepen als een rode lijn gepasseerd was, en dat is nu niet het geval", meende deze vorige week nog.

Maar Kurz maakte deze week duidelijk dat hij het anders zag: "Het is niet mijn beslissing, maar ik zou weten wat ik in dit geval zou doen". Meer dan dat, hij maande zijn coalitiegenoot eindelijk schoon schip te maken ten aanzien van de wijze waarop diens partij met het nazi-verleden omgaat. Kurz ziet het als een gezamenlijke regeringstaak om daar werk van te maken, zoals zijn eigen conservatieve ÖVP en de sociaal-democratische SPÖ dat in het verleden ook hebben gedaan.

Pas na Kurz' aankondiging van een strafrechtelijk onderzoek en zijn intentie om Germania zu Wiener Neustadt te laten ontbinden, was het de FPÖ blijkbaar ook duidelijk dat de kanselier zijn kritiek zeer serieus meende. Als klap op de vuurpijl dook naast de zangbundel nog een foto van een carnavalsfeest op van een andere Burschenschaft, Germania Wien. Daarop zijn feestgangers in Klu-Klux-Klan-gewaden rond een onderdanig buigende 'orthodoxe jood' geschaard. De FPÖ heeft inmiddels besloten toch maar een historische commissie in het leven te roepen.

