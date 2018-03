'Waarom moeten automobilisten elke stuiver terugbetalen? En fietsers niet?'

Almere verdient op zijn parkeergarages. Moet die winst ingezet worden om eerdere verliezen op het parkeerbudget goed te maken? Of moeten de tarieven omlaag? De gemeenteraad werd het er niet over eens en besloot de kwestie pas na 21 maart weer op de agenda te zetten. Dat had van lijsttrekker Rutger Hengstman van Almere Anders '18 niet gehoeven.

Winst op parkeergeld? Een luxeprobleem! "Nou, daar zit een heel verhaal achter. In het verleden heeft de gemeente veel geld geïnvesteerd in de bouw van parkeergarages. Die zijn op de groei gebouwd, met meer plaatsen dan in de tijd van de bouw meteen al nodig waren. Maar het werd crisis, de bouw van nieuwe woningen kwam stil te liggen en een tijd lang waren er dus te veel parkeerplaatsen. In die tijd maakte de gemeente dus verlies. Maar inmiddels wordt er winst gemaakt. Het is nog niet duidelijk hoeveel precies, er is sprake van zo'n twee miljoen in 2018."

Fijn, toch? "Ja. Maar de vraag is nu: wat doen we met die winst? Een aantal partijen zegt: we hebben al zolang met verliezen gedraaid, laten we die nu eerst goed maken. Maar wij zeggen: parkeergeld is er niet om winst te maken, die moet kostendekkend zijn, meer niet. De tarieven kunnen dus omlaag."

Eerst de verliezen goedmaken, dat is toch logisch? "Dat klinkt logisch, maar het is niét logisch. De gemeente doet heel veel investeringen die nooit terugbetaald worden. Fietspaden bijvoorbeeld, van het geld dat de aanleg kost, zie je nooit meer iets terug. Busbanen: precies hetzelfde, daar heeft Almere er heel veel van. En parken. Waarom moet uitgerekend van het geld voor parkeergarages elke stuiver terugbetaald worden? Waarom moet de automobilist opdraaien voor de kosten die er voor hem gemaakt zijn? En waarom de fietser niet? De automobilist wordt als melkkoe gebruikt."

En nu is de kwestie over de verkiezingen heen getild. Verstandig? "Van mij had het niet gehoeven. Het gaat om investeringen van jaren geleden, het is lastig te achterhalen om hoeveel geld het precies gaat. En er speelt ook nog de vennootschapsbelasting. Almere beheert zijn parkeergarages zelf, er is geen commerciële partij bij betrokken - dat kon ook niet, zolang er verlies gedraaid werd. Maar nu zijn gemeenten verplicht vennootschapsbelasting te betalen aan het Rijk als ze winst maken op zaken die ook commercieel kunnen. Nóg een reden dus om geen winst te maken. Dan hoef je namelijk ook die belasting niet af te dragen."

De parkeerbusiness dan maar overdragen aan een marktpartij? "Dan geef je het uit handen. Nee, gewoon een kostendekkend tarief, en daar dan de kosten van afschrijving en onderhoud in verrekenen. Hoewel, dat laatste doen we bij fietspaden ook niet - maar oké, dat kan ik me dan nog wel voorstellen."

Gaat u een zetel halen? "Ik wou dat ik het wist. Ik zit nu acht jaar in de raad, een jaar geleden heb ik me afgesplitst van de VVD. Die beloofde veel, maar maakte weinig waar en daar had ik genoeg van."