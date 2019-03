‘Waarheid. Een handleiding’ wil u wapenen tegen het gevaar van misleiding

Tijdens de campagne voor het brexitreferendum in het voorjaar van 2016 reed een rode dubbeldekker door het Verenigd Koninkrijk met op de zijkant in koeienletters de tekst: ‘We sturen per week 350 miljoen pond naar de EU. Laten we het in plaats daarvan besteden aan de NHS’ - de Britse gezondheidszorg.

De mededeling stond diplomatiek gezegd op gespannen voet met de waarheid. Maar er zaten wel elementen in die kloppen: het VK geeft per week honderden miljoenen aan Brussel, net als de andere EU-landen. En de NHS kan heel goed geld gebruiken. Maar wat de opstellers, de harde brexiteers, verzuimden te vermelden was dat hun land per week ook heel veel geld terugkrijgt, bijvoorbeeld aan landbouwsubsidies en steun aan arme regio’s. Het VK is wel een nettobetaler: het draagt meer aan Brussel af dan dat het ontvangt, maar het verschil is lang geen 350 miljoen pond per week. Kortom, de slogan op de bus was zwaar misleidend.

Eurofreaks

Brexiteer Boris Johnson was vaak in en rond de bus te zien, glimmend van trots. Hij weet als geen ander hoe je, in je eigen voordeel, handig met de waarheid kunt omgaan. Begin jaren negentig van de vorige eeuw was hij, amper droog achter de oren, correspondent voor de Daily Telegraph in Brussel. Regelmatig wist hij zijn Britse en buitenlandse collega’s in de EU-hoofdstad te verrassen met zwaar aangezette verhalen over de Brusselse regelzucht. De door hem gehate eurofreaks zouden van plan zijn het leven van de honderden miljoenen Europeanen te verzieken met allerlei belachelijke en volstrekt overbodige regels. Zo zou Europa zelfs willen voorschrijven hoe krom een banaan moest zijn om een banaan te mogen heten.

Het was allemaal pure misleiding. De verhalen waren goeddeels uit de duim gezogen, flink overtrokken en eenzijdig. Maar er zat altijd een element in, hoe miniem ook, dat klopte. Dus het was niet gemakkelijk Boris van leugens te beschuldigen.

De Britse communicatiedeskundige Hector Macdonald verwijst in ‘Waarheid’ regelmatig naar de brexitcampagne om zijn betoog kracht bij te zetten. Het zijn niet alleen de ‘weggaanders’ die een loopje met die waarheid nemen, ook de ‘blijvers’ kunnen er wat van; zij goochelen eveneens met cijfers en willen nogal eens de gevolgen van het vertrek van het VK uit de Europese Unie overdrijven. Macdonald haalt ook graag Donald Trump aan die na amper twee jaar presidentschap al op ruim achtduizend onjuiste of misleidende opmerkingen staat, aldus The Washington Post die deze score per dag bijhoudt.