‘Waar zijn al de demonstranten nu de fascisten echt oprukken?’

Het is de eerste demonstratie tegen racisme en onverdraagzaamheid sinds de verkiezingswinst van Forum voor Democratie (FvD), maar de Dam is zaterdagmiddag slechts voor de helft gevuld. Voor wie het is vergeten, Kerwin Duinmeijer was de Antilliaanse jongen die in Amsterdam door een skinhead werd doodgestoken. Deze moord maakte veel los in het Nederland van de vroege jaren tachtig. Maar nu ‘de fascisten echt oprukken’ blijkt de bereidheid om te demonstreren een stuk kleiner.

Een paar oudgedienden zijn er nog, de mannen en vrouwen met Palestijnse sjaals en grijze haren. Verder zijn er gebruikelijke clubs van actievoerders, zien de 57-jarige Gerard Netten en de 45-jarige Isabel Huigen uit Amsterdam. De Internationale Socialisten zijn er, net als enkele anti-fascistische groeperingen en het Palestina Comité. Maar toch ook ‘gewone bezorgde burgers’ als Netten, Huigen en hun 10-jarige dochter Valerie. Het was een impulsieve actie, zegt Netten. “Vanmorgen besloten.”

Eng sausje Zij komen om te demonstreren tegen racisme. Dat lijkt voor de meerderheid van de demonstranten de reden om naar de Dam te komen. Al zijn er ook regenboogvlaggen en keren de Internationale Socialisten zich tegen ‘het systeem’. PVV-leider Geert Wilders is door de demonstranten nog niet afgeschreven. Zijn naam klinkt geregeld in speeches en prijkt op protestborden. Maar hij moet het duidelijk afleggen tegen Thierry Baudet. De feministische groeperingen, lhbti’ers, milieuactivisten, anti-racisten; allemaal hebben ze hun eigen reden om de FvD-voorman te verafschuwen. Netten en Huigen hebben afgelopen woensdagavond ook gekeken naar de uitslagen. “We vielen een beetje stil”, zegt Huigen. “Dit had ik niet verwacht.” Ze heeft nog liever Wilders dan Baudet. “Nou, hoewel, nee, zo wil ik dat eigenlijk niet zeggen, maar hij zegt het duidelijker. Baudet bekleedt het met een sausje dat ik veel enger vind.”

Na klimaatdemonstraties Netten hoopt op een hoge opkomst, maar die valt tegen. Aziatische toeristen nemen de Palestinavlaggen op de voorgrond voor lief als zij een foto maken van het paleis op de Dam. Duiven vliegen verstoord op, maar als zij een beetje inschikken tussen de toeristen en een enkel levend standbeeld is er ruimte voor iedereen. Ruimte voor iedereen is in dit verband niet iets waar de organisatoren op hoopten. “Misschien hebben mensen na de klimaatdemonstraties er een beetje genoeg van”, zegt Netten. Wat hem nog van het hart moet, is de koppeling van racisme aan politieke stromingen. “Er wordt gedaan alsof tegen racisme zijn iets van links is. Dat gaat rechts net zo goed aan. Dat zie je ook bij zorgen over het klimaat, dat een links standpunt zou zijn.”

