'Waar moet ik heen? Dit is mijn enige thuis'

Mais ligt te drogen op een stuk zeil bij een huisje van klei en stro. Bladeren van bananenbomen ruisen in de wind. De ruim drieduizend inwoners van het Keniaanse gehucht Owiro, gelegen aan de voet van de Nandiheuvels, hebben geen gebrek aan voedsel. Toch vrezen ze voor hun leven.

"Onlangs werden we aangevallen door een groep mannen met giftige pijlen en bogen. Ze zeiden geen woord, maar we kennen hun boodschap", vertelt de oude Wilfrida Owino sjouwend met een zak zoete aardappelen. In Owiro wonen uitsluitend Luo, terwijl het dorp in traditioneel Nandi-woongebied ligt. "De aanvallers zijn Nandi. Die willen ons hier weg hebben. Maar waar moet ik heen? Het is mijn enige thuis", zegt Owino.

Zulke vijandigheid tussen de inwoners van Owiro en hun buren was er niet altijd. Maar sinds begin jaren negentig het meerpartijensysteem werd geïntroduceerd in Kenia, gaat het elke vijf jaar mis in de aanloop naar de verkiezingen. Partijen, gevormd langs etnische lijnen, politiseren kwesties tussen volken. Zo ook nu weer, aan de vooravond van de verkiezingen morgen.

De schuld ligt bij de Britten, die land verkochten aan bui­ten­staan­ders

Strijd om stemmen Nandi steunen overwegend regeringspartij Jubilee, waarvan lokale politici beloven de Luo te dwingen uit Owiro te vertrekken. Luo, aanhangers van de oppositiecoalitie Nasa, krijgen juist van plaatselijke Nasa-politici te horen dat ze alle steun krijgen om te blijven. Politieke beloften in ruil voor stemmen. En in de strijd om de stemmen wordt etnisch geweld dat in delen van Kenia tot moorden, verkrachtingen en vernielingen leidt, niet geschuwd. "Ons vee hebben ze gestolen, zelfs onze geiten en kippen. Het heeft geen zin bij de lokale autoriteiten te klagen, want die zijn allemaal Nandi", zegt Owino hoofdschuddend. Haar voorouders, en die van de rest van de inwoners van Owiro, vertrokken begin twintigste eeuw vanuit hun traditionele Luo-gebied naar buurland Tanzania om hun geluk te beproeven. Na de onafhankelijkheid van Kenia in 1964 kwam een deel terug en kocht een stuk land van een vertrekkende witte boer in Owiro. En daarin schuilt het onderliggende pijnpunt: landbezit. Volgens boer Kipsutko Koech, een Nandi, heeft de koloniale overheersing dat probleem verergert. Hij wandelt langs zijn velden met suikerriet, slechts een paar kilometer van de Luo's in Owiro. De grond is van zijn voorouders, die er rond 1900 vanaf werden gejaagd door het Britse koloniale bewind. Nandi werden destijds uit een groot deel van hun gebied verdreven, omdat ze de aanleg saboteerden van de treinverbinding tussen Oost- en West-Kenia door hun gebied. Na de verdrijving van de Nandi vestigden witte boeren zich in het vruchtbare gebied. "De schuld ligt bij de Britten. Ze verjoegen ons, pikten ons land in en verkochten het aan buitenstaanders", concludeert Koech bitter. 'Buitenstaanders' zoals de Luo in Owiro. "We hebben nooit gerechtigheid gekregen, en dan is vrede maar tijdelijk. Eigenlijk leven we op een tijdbom die in verkiezingstijd makkelijk kan ontploffen." Een week voor de verkiezingen werd een computerexpert van de kiescommissie gefolterd en gedood

Geen eenheid Sommige inwoners hebben nu het dorp tijdelijk verlaten, andere zijn voorgoed weggegaan. Maar ook elders in Kenia heerst angst voor verkiezingsgeweld. Een week voor de verkiezingen werd een computerexpert van de kiescommissie gefolterd en gedood. En nog vers in het geheugen liggen de bloedige confrontaties na omstreden verkiezingen in 2007. Meer dan duizend mensen kwamen om en ruim een half miljoen raakten ontheemd. Een groot deel van het geweld speelde zich af tussen Kikuyu en Kalenjin, ook al verwikkeld in een landdispuut. Ze hingen rivaliserende politieke partijen aan die olie op het vuur gooiden. Beide volken moesten in 2013 hun wederzijdse aversie inslikken, omdat hun leiders politiek samengingen in de huidige regeringspartij. Maar er zijn meer dan veertig volken in Kenia, die nog altijd geen nationale eenheid vormen. Velen leven in onmin met andere etnische groepen in de buurt. In ongeveer de helft van de 47 provincies wordt gevreesd voor verkiezingsgeweld en staan politie en leger stand-by. Net als in Owiro zoeken hele families de veiligheid op in niet-omstreden gebieden en mensen met geld reizen af naar het buitenland. De doorgaans overvolle hoofdstad Nairobi stroomt ook leeg. Boer Koech hoopt dat de er voor zijn Nandi-provincie, waar zo'n 750.000 mensen wonen, een gouverneur wordt gekozen die vreedzaam een einde maakt aan de aanwezigheid van de Luo. Dat zijn tweede vrouw een Luo is, verandert niets aan zijn overtuiging. "Ik reken op steun van de politiek, die begrijpt dat ons traditionele woongebied voor eeuwig van ons is. Van ons alleen", zegt hij op besliste toon.

