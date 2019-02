‘Waar blijven de regels voor zzp’ers?’ vraagt de oppositie zich af

Gijs van Dijk (PvdA) zei woensdag in een debat met minister Wouter Koolmees (D66, sociale zaken): “Wij hebben het er al anderhalf jaar over en we zijn nog geen stap verder”. Bart van Kent (SP) heeft ‘geen vertrouwen’ meer dat er iets verandert.

Bedrijven als Deliveroo, maar ook bijvoorbeeld taxidienst Uber, werken met zelfstandigen die per rit betaald krijgen. Dat is linkse partijen als de PvdA en SP een doorn in het oog: de koeriers die voor Deliveroo maaltijden bezorgen, fietsen onverzekerd rond, bouwen geen pensioen op en krijgen geen cent als zij ziek zijn. Andere partijen in de Tweede Kamer vinden ook dat er meer duidelijkheid moet komen over de rechten van deze werknemers.

Geen zelfstandigen Vier weken geleden oordeelde de rechter dat de maaltijdbezorgers geen zelfstandigen zijn, maar werknemers. Dat betekent dat Deliveroo onder meer vakantiegeld moet nabetalen en de fietsers ook moet verzekeren. Deze rechtszaak was aangespannen door de vakbond FNV. Deliveroo tekende hoger beroep aan. Minister Koolmees ziet het probleem, maar vindt het ingewikkeld Een half jaar geleden stapte fietskoerier Sytze Ferwerda, ook werkzaam voor Deliveroo, naar de rechter. Hij kreeg een tegenovergestelde boodschap. Volgens de rechter is hij een echte zelfstandige, een zzp’er, en geen werknemer. De rechter voegde daar aan toe: de politiek is aan zet, als die wil dat bedrijven in de nieuwe platformeconomie niet alleen met zzp’ers werken.

Meer platformbedrijven Dus is de vraag in de Tweede Kamer: kan de minister duidelijkheid scheppen? SP’er Van Kent wees erop dat het aantal platformbedrijven toeneemt. Klanten kunnen daar (meestal via een app) een maaltijd bestellen of een andere dienst kopen. Het werk wordt uitgevoerd door een zzp’er. Op die manier ondervinden ook uitzendbureaus steeds meer goedkope concurrentie. Minister Koolmees ziet het probleem, maar vindt het ingewikkeld. Moeten er alleen betere regels komen voor zzp’ers met lage uurlonen, zoals maaltijdbezorgers en misschien bouwvakkers, of ook voor zelfstandig ondernemers in het hogere segment zoals consultants of advocaten? En hoe passen de nieuwe regels in een juridisch jasje? Ruim twee jaar geleden was er al rumoer over de beoordeling van zzp’ers door de Belastingdienst. Wie is zelfstandige en wie schijnzelfstandige? Minister Koolmees belooft daarover voor de zomer meer duidelijkheid te bieden. Hij ‘begrijpt de frustratie’ over Deliveroo, maar vraagt geduld. “Het gaat minder snel dan gehoopt. Er wordt niet voor niks al zeven jaar met dit probleem geworsteld.”

