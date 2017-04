'Turkije ondergaat grootste zuivering sinds couppoging'

Het gaat om ambtenaren in openbare dienst, militairen en politiemensen. Onder de weggestuurde ambtenaren zijn ruim 1100 werknemers van het ministerie van Justitie, onder wie gevangenisbewaarders, bijna vijfhonderd academici en ruim tweehonderd medewerkers van het ministerie van Geloofszaken, aldus de regering zaterdag.

De teller stond voor deze laatste golf al op ongeveer 120.000 ontslagen. Daarnaast zijn meer dan 40.000 mensen gearresteerd. “Betrokkenheid bij terroristische organisaties”, luidt het oordeel. Volgens de Turkse regering behoren de ontslagenen tot de Gülen-beweging, die ervan verdacht wordt achter de mislukte staatsgreep te zitten.

Imago opvijzelen

De agenda van president Erdogan is komende maand volgeboekt met afspraken met wereldleiders. Nu het referendum in zijn eigen land achter de rug is, en hij zijn macht heeft weten uit te breiden, richt de Turkse president zijn blik naar buiten. Hij lijkt zijn populariteit te willen testen.

Dat hij op het moment niet best ligt in Europa, van oudsher een belangrijke bondgenoot, is duidelijk. Het referendum, over het invoeren van een presidentieel systeem, zorgde voor grote confrontaties met Brussel dat zich zorgen maakt over de autocratische opstelling van de Turkse president.

Lid worden van de Europese club zit er voorlopig niet in, dus lonkt Erdogan al een tijdje naar het Shanghai-Pact. Toeval of niet, de eerste landen die hij tijdens zijn 'wereldtour' bezoekt, zijn lid (China, Rusland) of waarnemend lid (India) van deze 'vriendengroep' van Euraziatische landen.