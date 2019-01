‘Tolerantie is cruciaal voor de vrije meningsuiting, ook als de mening je niet bevalt’

De Nederlandse Grondwet opent met het gebod dat iedereen gelijk behandeld moet worden. Dat is de basis van de wetgeving tegen discriminatie, een woord dat terugkeert in het felle debat dat is losgebarsten sinds 250 Nederlanders de Nashville-verklaring ondertekenden. Dat document, opgesteld in Amerika, benadrukt dat homo’s en transgenders in strijd leven met de bijbelse norm van het huwelijk tussen man en vrouw, en dat ze zich ook niet als zodanig moeten ‘positioneren’.

Dat roept veel weerzin op en leidt tot aangiftes bij de politie en bijna vierhonderd meldingen bij het College voor de Rechten van de Mens. Meer dan ooit in zo’n korte tijd. “Ik kan me goed voorstellen dat mensen zich zorgen maken”, zegt Thomas Mertens, hoogleraar rechtsfilosofie aan de Nijmeegse Radbouduniversiteit. “Maar als ik de verklaring lees, zie ik op het eerste gezicht geen reden om de vrijheid van meningsuiting in te perken.” Die vrijheid ligt ook vastgelegd in de Grondwet, en bovendien in het Europese mensenrechtenverdrag.

Niet alles zeggen

Tolerantie voor onwelgevallige meningen is cruciaal voor de vrije meningsuiting Thomas Mertens

De lijst van beperkingen is langer dan vaak wordt gedacht – Mertens moet vaak uitleggen dat je echt niet alles mag zeggen in Nederland. “Maar hier lijkt mij toch vooral de boodschap: wij christenen zijn in de verdrukking en we houden vast aan onze waarheid. Dat is mijn waarheid niet en ook niet die van vele anderen, maar ze mogen het van mij zeggen. En van de rechter ook, vermoed ik. Het is een gevecht van een groep die zich in de verdrukking voelt in deze seculiere tijd en die waarschijnlijk nog steeds de openstelling van het huwelijk voor mensen van het gelijke geslacht betreurt. Wat dat betreft is er sprake van gegriefde gevoelens aan beide kanten.” Het Openbaar Ministerie onderzoekt of de verklaring inderdaad strafbaar is.

Tolerantie voor onwelgevallige meningen is cruciaal voor de vrije meningsuiting, zegt Mertens. “Een ander belang is het matigen van de eigen opvatting, deze niet verabsoluteren.” Het grootste gevaar van het debat over de grondrechten is volgens Mertens ‘dat mensen in het debat alleen nog maar dingen mogen zeggen die politiek correct zijn’.