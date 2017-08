'Stuur me de namen van de relschoppers in Charlottesville, dan maak ik ze beroemd'

De rellen in het Amerikaanse stadje Charlottesville afgelopen weekend zetten Amerika op zijn kop, en de opkomst van rechts-extremisme domineert de discussie. Het Twitteraccount @YesYoureRacist hoopt de extreemrechtse demonstranten, door de pagina omschreven als ‘nazi’s’, stuk voor stuk te identificeren.

Ik liep mee met de mars om te laten zien dat de witte Europese cultuur ook haar bestaansrecht heeft Student Peter Cvjetanovic

Duizenden extreemrechtse Amerikanen, onder wie neonazi’s en leden van de Ku Klux Klan reisden vorige week vrijdag af naar Charlottesville om te protesteren tegen de verwijdering van een beeld van generaal Robert E. Lee. Dat ontaardde al gauw in rellen met tegenbetogers die ook naar de stad waren afgereisd. Zaterdag liep het pas echt uit de hand, toen een van de extreemrechtse demonstranten met zijn auto opzettelijk inreed op een groep tegendemonstranten. Een 32-jarige vrouw kwam om het leven.

“Als je de nazi’s die meeliepen in #Charlottesville herkent, stuur me dan hun namen en profielen en dan maak ik ze beroemd”, schrijft de nog onbekende eigenaar van het account in een tweet die al meer dan 60 duizend keer is gedeeld. Inmiddels is de tijdlijn van het account gevuld met talloze foto’s van de demonstranten, inclusief hun naam en vaak ook hun beroep.

Baan kwijt Dat bleef niet zonder gevolgen. Zo verloor één man deze week zijn baan, nadat zijn foto werd verspreid door het account. Cole White was op de foto’s te zien in een menigte met fakkels. Het restaurant Top Dog, waar White werkte als kok, was daar minder van gediend en ontsloeg hem nog diezelfde dag. “Sinds zaterdag 12 augustus werkt Cole White niet meer voor Top Dog. Wij steunen de acties in Charlottesville niet.” Ook de 20-jarige student Peter Cvjetanovic, met opengesperde mond en fakkel in de hand vereeuwigd op het account, kreeg boze Amerikanen achter zich aan. “Ik ben een paar keer met de dood bedreigd”, zei hij tegen nieuwszender Channel 2. De tekst gaat verder onder de tweet. Hij voegde daar wel meteen aan toe zich niet te schamen voor zijn ideeën. “Ik liep mee met de mars om te laten zien dat de witte Europese cultuur ook haar bestaansrecht heeft”, aldus de student geschiedenis en politicologie. "De beslissing om het standbeeld van Robert E. Lee weg te halen, bewijst helaas dat het blanke erfgoed in de VS langzaamaan afbrokkelt." Cvjetanovic staat bekend om dit soort controversiële uitspraken, vertelden zijn medestudenten afgelopen week aan Amerikaanse media. Meer dan dertigduizend van hen ondertekenden een petitie die de universiteit van Nevada verzocht Cvjetanovic van de opleiding af te halen. De universiteit veroordeelde zijn standpunten scherp, maar moest uiteindelijk concluderen dat er wettelijk gezien geen reden was om hem niet langer als student toe te laten. https://twitter.com/YesYoureRacist Lees meer artikelen over dit onderwerp

