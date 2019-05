‘SP, gooi niet alleen met tomaten en kom met concrete voorstellen’

“We zien allerlei dingen fout gaan”, aldus De Jong. “Waar we in moeten investeren is: wat is nou ons grote plan voor de middellange termijn? Je kunt tegenwoordig niet meer volstaan met te zeggen: wij zijn anti-establishment. Iets in mij wil toch weten: die heilstaat waar jullie het over hebben, hoe ziet die er nou uit? Veel moet nog worden uitgedacht.”

Lees verder na de advertentie

Na de grote nederlaag bij de Provinciale Statenverkiezingen (de SP ging van 70 naar 35 Statenleden en zal in de Eerste Kamer waarschijnlijk vijf van de negen zetels kwijtraken) werd op een partijraad in Amersfoort eind vorige maand de conclusie getrokken dat de partij weer ouderwets de barricaden op moet. In het partijlogo is nog steeds een tomaat afgebeeld – daar moet weer vaker mee gegooid worden, is het idee.

“Mensen hebben massaal met de middelvinger gestemd”, zei een Gronings afdelingslid op die partijraad, verwijzend naar de opmars van het rechtse Forum voor Democratie. “Wij zijn die middelvinger niet meer. Mensen die het systeem willen slopen, stemmen niet meer op een anti-kapitalistische partij.”

De Jong (63) vindt het logisch dat de SP een fellere toon aanslaat. “Op zeker moment waren we wel erg bezig met besturen en regeringsfähig worden.” Tegelijk raadt hij zijn waarschijnlijke opvolger in het Europees Parlement, de bijna half zo jonge Arnout Hoekstra (1984), aan om wel gewoon constructief aan rapporten en EU-wetgeving te werken als hij eenmaal gekozen is. “Anders raakt hij alleen maar gefrustreerd. Je komt hier terecht omdat mensen op je stemmen. Die hebben geen zin om vijf jaar lang je inkomen te moeten betalen als je niet levert. Dus je zult op zeker moment toch ook een mooi rapport moeten schrijven en compromissen sluiten.”

Daarmee zou de SP zich ook moeten blijven onderscheiden van populistisch rechts, dat door de bank genomen weinig werk verzet in het Europees Parlement, op het houden van anti-EU-toespraken na.

Een andere opvallende raad die De Jong aan Hoekstra meegeeft: de aanschaf van een rolkoffertje. “Hij zegt de hele tijd dat hij dat niet wil. Maar dat is wel handig als je steeds naar Straatsburg moet. Het is ook symbolisch. Je moet weliswaar vast blijven houden aan je idealen, maar tegelijkertijd ook binnen het systeem proberen wat voor elkaar te krijgen.”

De Jong, die vóór zijn politieke loopbaan jarenlang ambtenaar en juridisch adviseur in zowel Den Haag als Brussel was, heeft tien jaar voor de SP in het Europees Parlement gezeten. In die tijd was hij onder meer actief als waakhond van de EU-begroting en voorvechter van meer transparantie in Brussel. Maar hij viel ook op met activiteiten die niet direct met de SP worden geassocieerd. Zo was hij, samen met ChristenUnie-collega Peter van Dalen, initiatiefnemer voor een werkgroep over godsdienstvrijheid (De Jong is christen) en zette hij zich in voor het midden- en kleinbedrijf.