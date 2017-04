'Schaam u, meneer Dijsselbloem'

Woedend waren ze, al die Europarlementariërs die een maand geleden het hoofd van eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem wilden zien rollen. Want hij had 1) vrouwen en Zuid-Europese landen beledigd, 2) geen excuses aangeboden en 3) geweigerd in de plenaire zaal van het Europees Parlement te verschijnen.

Maar ruim vijf weken na Dijsselbloems 'drank en vrouwen'-uitspraak in een Duitse krant bleek die woede in datzelfde parlement aanmerkelijk bekoeld. Het hardst was nog de prominente Duitse Europarlementariër Ska Keller van de Groenen. "Shame on you mister Dijsselbloem, schaam u voor het beledigen van de helft van de bevolking. U zegt dat vrouwen een object zijn, iets dat je kunt kopen."

Enkele Spanjaarden eisten opnieuw het onmiddellijke vertrek van de eurogroepvoorzitter, maar verder was de toon veel milder dan een paar weken geleden. De plenaire zaal in Brussel was bovendien zeer matig gevuld, een groot contrast met de druk bezochte sessie in Straatsburg waarin begin deze maand unaniem de vloer werd aangeveegd met Dijsselbloem.

Zo was de voorman van Dijsselbloems eigen sociaal-democratische familie, de Italiaan Gianni Pittella, vandaag niet eens aanwezig. Hij had aanvankelijk nog om het hardst geroepen dat de eurogroepvoorzitter de naam 'sociaal-democraat' niet mocht dragen, en weg moest.

Oranje stropdas

Dijsselbloem was destijds verhinderd om naar het parlement te komen, maar de monarchist in hart en nieren haalde de schade in op Koningsdag, mét oranje stropdas.

Hij opende het debat, dat eigenlijk over Griekenland ging, met enkele opmerkingen over de drank-en-vrouwen-ophef. In de gewraakte interviewpassage over solidariteit in de eurozone had hij gezegd: 'Ik kan niet al mijn geld uitgeven aan drank en vrouwen en vervolgens bij u om bijstand vragen'. Die opmerking werd vooral in Zuid-Europa als een persoonlijke belediging opgevat.

Het laatste wat ik wil, is nieuwe scheidslijnen creëren

In het parlement herhaalde de demissionaire PvdA-minister de spijtbetuiging die hij in de affaire al vaker heeft gebruikt. Van excuses is nog steeds geen sprake. "De manier waarop ik me heb uitgedrukt, heeft aanstoot gegeven en dat betreur ik ten zeerste. Ik heb de laatste vier jaar eraan gewerkt om de eurozone dichter bij elkaar te brengen. Het laatste wat ik wil, is nieuwe scheidslijnen creëren."

Dijsselbloem blijft erbij dat Zuid-Europese landen zich ten onrechte aangesproken voelen, omdat zijn solidariteits-opmerking helemaal niet tegen hen was gericht.