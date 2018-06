'Russen accepteren niemand boven zich, VS-dominantie pikken ze nooit'

Er ligt nog een jarenlange confrontatie tussen de VS en Vladimir Poetin in het verschiet, zo denkt Dmitri Trenin, directeur van het Carnegie Instituut in Moskou. Trenin geldt als een onafhankelijk denker over het Russische veiligheidsbeleid. Hij behoort niet tot de westerse experts die een harde lijn richting Rusland bepleiten, maar maakt ook geen onderdeel uit van de Russische analisten die Poetins beleid te vuur en te zwaard verdedigen.

“Verkiezingen in Rusland zijn niet bedoeld om de machthebbers te veranderen, maar om de zittende macht te bevestigen. Er zit een autoritair bewind in het Kremlin, maar het rust wel op de instemming van het volk. In die zin heeft Poetin een sterk mandaat gekregen. Een absolute meerderheid van de geregistreerde kiezers heeft op hem gestemd. Dat komt voor een belangrijk deel door de geopolitieke spanning met het Westen. Mensen scharen zich dan achter de leider.”

“Poetin en de mensen om hem heen volgen de publieke opinie in Rusland nauwgezet. Ze ontvangen rapporten waarin onverbloemd staat wat de mensen denken. Ze hebben dus een behoorlijk nauwkeurig beeld van wat er speelt in het land. Hij heeft begrepen dat weerstand bieden aan het Westen niet genoeg is. Als je de thema’s die het dagelijks leven van mensen raken negeert, kun je de volgende verkiezingen verliezen.”

“Maar Poetin kan een heleboel nuttige kleinere aanpassingen en verbeteringen doorvoeren. Cynici zeggen dat hij met cijfers zal goochelen om sociale programma’s tot een succes te verklaren, maar dat zal niet helpen. Uiteindelijk merken mensen toch wel of de gezondheidszorg is verbeterd of niet.”

Volgens de grondwet kan Poetin tot 2024 president blijven. Wat gebeurt er daarna?

“Tenzij er tegen die tijd een grote crisis is, denk ik dat hij van plan is om geleidelijk terug te treden. Hij probeert een ordentelijke machtsoverdracht te arrangeren en het systeem intact te houden. Ik denk niet dat hij ooit echt met pensioen gaat, hij vat zijn taak op als een door God gegeven missie. Mogelijk laat hij het dagelijks bestuur van het land geleidelijk aan anderen over. Daar zijn genoeg voorbeelden van. In Singapore bleef Lee Kuan Yew als minister-mentor deel van het kabinet uitmaken.”

De afgelopen jaren had de Russische economie het moeilijk. De olieprijs was laag, en als straf voor de militaire interventie in Oekraïne legden Europa en de VS in 2014 economische sancties op. Dit jaar besloten de VS tot extra strafmaatregelen voor specifieke Russische zakenlieden en bedrijven. Amerikaanse bedrijven mogen geen zaken meer met hen doen. Volgens het Witte Huis zijn de sancties een reactie op een breed scala aan ‘Russische kwaadaardige activiteiten’ - van bemoeienis met westerse verkiezingen, tot steun aan de Syrische leider Assad en de mogelijke vergiftiging van dubbelspion Skripal in Groot-Brittannië.

Volgens Trenin zou Poetin sanctieverlichting goed kunnen gebruiken om zijn economische ambities te realiseren. Toch denkt hij niet dat een compromis, waarbij Rusland bijvoorbeeld meewerkt aan vrede in Oekraïne, kans van slagen heeft. “De Amerikaanse houding tegen Rusland wordt in essentie niet bepaald door deze of gene specifieke actie van Moskou. De eigenlijke drijfveer is simpelweg het bestaan van Rusland. De VS zien dat als een uitdaging. De VS zullen blijven ijveren voor meer sancties, om Rusland in de problemen te brengen.”