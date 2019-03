‘Ruslandkwestie’ bemoeilijkt coalitie-vorming in Estland

Er moet echter nog wel een coalitie worden gevormd. En elke combinatie belooft een stroeve samenwerking op te leveren. Zoals wel vaker in de Baltische staten is vooral de ‘Ruslandkwestie’ een heikel punt.

Lees verder na de advertentie

Met de steun van de centrum-linkse Centrumpartij zou de Hervormingspartij makkelijk een meerderheid kunnen vormen. Op het eerste gezicht lijkt een coalitie tussen die twee partijen ook voor de hand te liggen: het zijn zelfverklaarde liberale, pro-Europese partijen die al vaker samen in coalities zaten.

Maar er is één lastig punt: de Centrumpartij is pro-Russisch en krijgt haar steun grotendeels van de Russischtalige minderheid, die ongeveer een kwart van de Estlandse bevolking beslaat. Dat plaatst de Rusland-sceptische Hervormingspartij in een moeilijke positie. De Hervormers zien weinig in de voorstellen van de Centrumpartij om de Russische taal te bevorderen in Estland. En dat de Centrumpartij een partnerschap is aangegaan met Verenigd Rusland, de partij van president Poetin, maakt de situatie nog moeilijker.

Extreem-rechts Ekre Intussen heeft de extreem-rechtse partij Ekre haar zetels meer dan verdubbeld. Dat zal naar verwachting evenwel weinig uitmaken, aangezien zowel de Hervormingspartij als de Centrumpartij coalitiedeelname van extreem-rechts heeft uitgesloten. Veel Ekre-leden zijn ook lid van de populaire jeugdbeweging ‘Blauwe Ontwaking’, die zich vijandig heeft uitgelaten over de liberale democratie en die een etnisch zuivere Estlandse staat wil oprichten. De Hervormingspartij zou ook een samenwerking kunnen aangaan met de sociaal-democraten en conservatieven. Een dergelijk samenwerkingsverband werd al eerder gevormd na de vorige verkiezingen, in 2015. Die coalitie bleek echter impopulair en uiterst instabiel. Het samenwerkingsverband resulteerde een jaar later zelfs in een motie van wantrouwen tegen de Hervormingspartij, waarna de sociaal-democraten en de conservatieven zonder de Hervormers verder regeerden.

Lees ook: