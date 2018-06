'President Ortega probeert een oorlog uit te lokken'

Een massale, landelijke staking legt Nicaragua vandaag lam, nadat in ongeveer twee maanden van demonstraties tegen president Daniel Ortega bijna honderdvijftig mensen zijn omgekomen. Wat 18 april begon als protest tegen omstreden hervormingen van het pensioenstelsel, escaleerde de laatste weken tot landelijke volkswoede tegen de autoritaire regering van Ortega, nadat politieagenten met scherp op demonstranten schoten en aan de regering gelieerde bendes het land af begonnen te stropen, op zoek naar 'vijanden van het regime'.

Ik heb Ortega altijd ietwat duister gevonden Gioconda Belli

De Nicaraguaanse schrijfster Gioconda Belli (69), een van de meest gevierde Midden-Amerikaanse intellectuelen, kijkt met afgrijzen naar het geweld. Ze leerde Ortega bijna vijftig jaar geleden kennen als de jonge leider van de linkse Sandinistische guerrilla, die dictator Anastasio Somoza in de Nicaraguaanse Revolutie van 1979 omverwierp. Destijds was ze zelf nog lid van de Sandinisten, maar ze is nu een van de grootste critici van de regering. Ortega en diens vrouw, vicepresident Rosario Murillo, zijn volgens Belli verworden tot een dictatoriaal echtpaar.

Waarom zijn de demonstraties in Nicaragua zo uit de hand gelopen? "Het was onvermijdelijk. Het is een protest tegen de repressie en tegen het autoritarisme. Alle machines van de macht zijn de afgelopen jaren door Ortega en zijn vrouw opgesloten in een soort ideologische, politieke gevangenis. Zij hebben een einde gemaakt aan vrije, eerlijke verkiezingen. De eerste demonstraties in april werden door de regering zwaar onderdrukt. De mensen reageerden, iedereen zag op hun telefoon op wat voor beestachtige wijze demonstranten werden aangevallen. Dat zorgde voor heel veel woede." De Nicaraguaanse president Daniel Ortega samen met zijn vrouw Rosario Murillo, die vicepresident is. Ze zitten hier bij de eerste ronde van nationale dialoog, half mei, na een reeks van gewelddadige demonstraties tegen Ortega's regering in het Midden-Amerikaanse land. © REUTERS

U kent Daniel Ortega en Rosario Murillo persoonlijk. Had u zo'n gewelddadige reactie op de demonstraties verwacht? "Ik heb Ortega altijd ietwat duister gevonden. Hij is prikkelbaar, een man van weinig woorden, een complexe persoonlijkheid. Hij heeft de neiging alleen maar te luisteren naar wat hij wil horen. Sinds hij voor de tweede keer aantrad als president in 2007 (Ortega was eerder president tussen 1985 en 1990, red.) heeft hij nooit persconferenties gegeven. Hij praat met niemand, gaat alleen zwaar beveiligd de straat op. Toen de huidige crisis begon, sprak hij pas tien dagen later over wat er aan de hand was. Zijn vrouw ken ik goed, en zij is niet anders. Het zijn duistere politieke spelers, ze hebben de verbinding met het Nicaraguaanse volk verloren."

Ziet u op korte termijn een uitweg uit deze crisis? "Ik hoop dat er de komende maanden een oplossing komt, maar ik ben er niet zo zeker van. Het is de vraag of de demonstranten hun verzet tegen de regering kunnen volhouden. Er was een nationale dialoog, maar die is stukgelopen nadat de katholieke kerk en het bedrijfsleven door alle geweld van de onderhandelingstafel zijn weggelopen. Uiteindelijk zal het helemaal afhangen van de houding van Ortega en zijn vrouw, maar ze lijken niet goed te begrijpen wat er gebeurt. Ze roepen dat de demonstraties worden aangewakkerd door 'het imperialisme', door extreem-rechts. Ze spelen de ene helft van het land uit tegen de andere helft. Ze proberen een oorlog uit te lokken."

Dat klinkt als een impasse, zonder dialoog tussen regering en demonstranten. "Ik denk dat het belangrijk is dat de crisis in Nicaragua de aandacht krijgt van de wereld. Er vallen elke dag doden, het is onderdrukking in vredestijd. Ik denk dat de situatie van nu een erfenis is van de Revolutie van 1979. Als de Nicaraguanen het gevoel hebben dat ze in een dictatuur leven, komen ze in opstand."