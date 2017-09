'Posterboy' Christian Lindner trekt Duitse liberalen uit het slop

De partij werd vier jaar geleden uit het landelijke parlement weggevaagd, maar kan na de verkiezingen van komende zondag ineens weer een rol van betekenis gaan spelen: de peilingen beloven een terugkeer in de Bondsdag, met zo'n 10 procent van de stemmen.

De herrijzenis is grotendeels te danken aan Lindner zelf, een begenadigd spreker die de weerzin tegen de EU en tegen immigratie handig weet uit te buiten. In de campagne mikt hij in de eerste plaats op zijn eigen persoon en zijn jeudigheid - dit laatste ondanks zijn haartransplantaties, waar hij geen geheim van maakt. Hij staat afgebeeld op grote zwart-wit-posters, steeds met een bedachtzame blik. De foto's zijn gemaakt door Olaf Heine, die eerder artiesten en bands als Sting, Rammstein en Coldplay vereeuwigde.

Op Youtube is Lindner eveneens strak gestijld te bewonderen. In een kek spotje, uiteraard zwart-wit, hangt hij quasi-nonchalant in zijn T-shirt op de bank. Hij scheert zich vervolgens voor de badkamerspiegel. Even later kijkt hij dromerig door het patrijspoortje van een vliegtuig. De beelden laten zien 'wie hij is', aldus de politicus. Maar in de Duitse pers klinkt het verwijt van een 'one-man-show'.

De ambitieuze Lindner sloot zich op zijn 18de bij de FDP aan. Op zijn 21ste werd hij in de deelstaat Noordrijn-Westfalen verkozen als jongste volksvertegenwoordiger ooit. Dat was in 2000. Negen jaar later schoot Lindner door naar de landelijke Bondsdag.

Het valt te betwijfelen of Merkel haar begerig oog zal laten vallen op de posterboy.

Na het dramatische verlies van de FDP in 2013, waarbij de partij onder de kiesdrempel bleef, nam Lindner de leiding op zich. Hij gaf de partij een nieuw imago en gooide ook inhoudelijk het roer om: de FDP werd eurosceptisch en keerde zich tegen immigratie. De ommezwaai, waarmee Lindner volgens sommigen stemmen probeert weg te kapen bij de populistische Alternative für Deutschland, lijkt te werken.

De FDP gold in Duitsland decennialang als een sleutelpartij bij de vorming van coalities. Tot voor kort werd ze bovendien gezien als de natuurlijke bondgenoot van Merkels CDU. De nieuwe koers heeft dat veranderd. Want waar Merkel bijvoorbeeld de eurozone wil versterken, zet Lindner de hakken in het zand. Er mag geen verdere financiële macht naar Brussel, zegt hij. Dus geen eigen budget of eigen minister van financiën voor de eurozone. En Griekenland moet uit de euro. Verder wil Lindner een onderzoek naar Merkels keuze om in 2015 de deuren wijd open te zetten voor vluchtelingen. Dit alles maakt ongetwijfeld dat Merkel de FDP liever klein ziet blijven.

Lindner is verder nog omstreden vanwege zijn pro-Russische standpunten. Wat hem betreft accepteert Europa de Russische annexatie van de Krim en vervallen de sancties tegen Rusland. Hij verkiest een goede relatie met de Russische president Poetin, in het belang van de Europese veiligheid en welvaart. Dit soort tegendraadse standpunten maken Lindner bij menig Europees politicus niet geliefd.

Hijzelf gaat ondertussen alleen voor het hoogste. Hij wil meedoen in een nieuwe coalitie met de gedoodverfde winnares Merkel en heeft alvast het ministerie van financiën opgeëist. Maar het valt te betwijfelen of Merkel, die straks waarschijnlijk uit diverse partijen kan kiezen, haar begerig oog zal laten vallen op de posterboy.

