'Politiek handjeklap past de eeuwenoude Raad van State niet'

Een paleisdrama." Wim Voermans bedoelt het als grap, verwijzend naar het koninklijke onderkomen van de Raad van State aan de Haagse Kneuterdijk, waar ooit Willem II met zijn Russische Anna huisde. "Maar een grap is het natuurlijk niet", zegt de hoogleraar Staats- en Bestuursrecht uit Leiden. "Politiek handjeklap en gerommel rond de benoeming van een nieuwe vice-president past de Raad van State niet, een instituut met zo'n eeuwenoude geschiedenis."

De vacature staat nog open tot en met Pinkstermaandag. De profielschets liegt er niet om. Een 'boegbeeld' moet er komen, iemand die 'boven de partijen' staat, met 'gezag de regering en de Staten-Generaal kan adviseren', naaste adviseur van het staatshoofd wordt en zijn (of haar, maar die is er nog nooit geweest) positie 'gezaghebbend naar buiten toe kan uitdragen'.

Een functie van aanzien dus, in het Nederlandse staatsbestel. Al wordt het woord gezag in de vacature zo vaak gebruikt, dat je bijna gaat vermoeden dat het daar aan heeft geschort, de afgelopen jaren. Daarover zo meer. Nu eerst die openbare vacature, in 2011 voor het eerst gebruikt in een poging tot meer transparantie. Wie wil begrijpen waarom nu de naam van oud-minister Jeroen Dijsselbloem als mogelijke kandidaat op straat ligt, waarom de Raad én de Tweede Kamer morren over hun gebrek aan invloed en waarom de coalitie deze zomer tijdens de formatie de post alvast aan D66 beloofde (met senator Thom de Graaf in het achterhoofd), moet terug naar 2011.

Nabrander

Want al het gedoe van afgelopen week is volgens Voermans terug te voeren op de vorige sollicitatieronde. "Het is één grote nabrander van 2011." Destijds kwamen er 39 brieven op de vacature in de Staatscourant, voor de opvolging van Herman Tjeenk Willink. Ook toen had het kabinet daarvoor al druk overlegd. Toenmalig minister Piet Hein Donner van het CDA was in stelling gebracht.

Aangezien hij als minister van binnenlandse zaken volgens de wet ook de voordracht moest regelen, gaf het kabinet die taak aan zijn collega van justitie Ivo Opstelten. Iets wat pas later aan de Kamer werd verteld. "Inhoudelijk en persoonlijk was er weerstand tegen Donner", zegt Voermans. "De procedure verdiende zeker geen schoonheidsprijs. Het is er doorgedrukt." De Raad zelf had een voorkeur voor D66'er Alexander Rinnooy Kan. Die mocht nog wel op gesprek komen, maar legde het af tegen Donner.

De Nationale Ombudsman constateerde achteraf 'onvoldoende transparantie' en 'spanning in de procedure', tussen wat zich voor de buitenwereld afspeelde en wat er zich achter de schermen voltrok. Men beloofde beterschap, maar de geschiedenis lijkt zich nu te herhalen.

Logisch dat de Raad deze keer meer invloed wil, vindt Voermans. Uit berichtgeving in NRC Handelsblad en de Volkskrant bleek afgelopen weekeinde dat Dijsselbloem belangstelling voor de functie ontwikkelde, nadat de Raad (of een aantal van de raadsheren, dat vertelt het verhaal niet) hem polste. "Ze mogen immers ook hun eigen leden en raadsheren kiezen, en kunnen zo accenten in hun advisering leggen."

De stoel van de voorzitter kort voor een Raad van Statezitting over een regeringsbesluit om gas te winnen in Groningen. © ANP

De Raad van State is nu het enige Hoog College van Staat waarbij de medewerkers en het parlement bij de opvolging van hun baas bijna niets te zeggen hebben. Bij de Hoge Raad bevelen de raadsheren zelf kandidaten aan, de Tweede Kamer draagt ze voor. Hetzelfde gaat het bij de Algemene Rekenkamer. De Nationale Ombudsman wordt benoemd door de Tweede Kamer.

Voermans: "Deze uitzondering is te verklaren vanuit de geschiedenis van de Raad van State, als belangrijkste adviseur van de regering. Die wilde daarom zelf het voortouw nemen, zonder pottenkijkers. Maar het instituut heeft zich de afgelopen decennia flink ontwikkeld. Van een soort Hofraad die beleidsadviezen gaf, naar een gespecialiseerde, bijna rechterlijke toetsingsinstantie. En het adviseurschap van de Koning is ook minder belangrijk, nu de Koning bijna geen rol van betekenis meer speelt in de formatie."

De adviezen aan de regering hebben nog wel grote invloed, maar ook hier is de werkwijze veranderd. Volgens Voermans ontwikkelt de Raad zich bijna tot een soort Constitutioneel Hof, dat wetgeving en andere maatregelen vooral juridisch toetst.